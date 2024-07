LG S75Q : cette barre de son compatible Dolby Atmos est à moins de 200 € pendant les soldes

Si vous cherchez une barre de son puissante accompagnée d'un caisson de basse et surtout capable d'offrir une excellente immersion, alors vous pourrez vous diriger vers la LG S75Q, un modèle compatible DTS:X et Dolby Atmos. Et la vraie bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible, pendant ces soldes d'été, au prix de 199 euros au lieu de 239 euros chez Électro Dépôt.

On ne cesse de le répéter : miser sur une barre de son puissante reste la meilleure solution pour se plonger comme il se doit dans ses séries et films préférés, d’autant plus que la qualité audio des TV laisse souvent à désirer. Certaines barres de son sont en plus capables d’offrir un rendu bien immersif grâce aux formats Dolby Atmos et le DTS:X, à l’image de la LG S75Q. Cette barre de son performante présente d’ailleurs un rapport qualité-prix imbattable pendant ces soldes d’été puisqu’elle coûte moins de 200 euros.

Les points forts de la barre de son LG S75Q

8 haut-parleurs configurés en 3.1.2

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

Un caisson de basse l’accompagne

Au lieu de 239 euros, la barre de son LG S75Q est actuellement affichée à 199,98 euros chez Electro Dépôt.

Une barre de son bien immersive

La barre de son LG S75Q ne fait pas vraiment partie des modèles discrets. Certes, son coloris noir l’aide à se fondre dans une déco d’intérieur, mais sa longueur de 890 mm, sa hauteur de 65 cm et sa profondeur de 119 mm en font une référence assez massive. Assurez-vous donc de posséder un meuble TV suffisamment grand si vous souhaitez la poser dessus, et non la fixer au mur. Une fois bien installée chez vous, la barre de son pourra dévoiler tout son potentiel, notamment sa capacité à proposer un effet surround très immersif.

Équipée de huit haut-parleurs configurés en 3.2.1, et accompagnée d’un caisson de basse, la LG S75Q est apte à offrir une bonne spatialisation du son, en plus d’être compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Quand la première technologie garantit un son vaste et immersif, la deuxième donne au son une dimension plus verticale et lui permet de se diffuser dans toutes les directions. Bref, vos films, séries et matchs auront une tout autre saveur. Ajoutons à cela une puissance de 380 W, qui promet une belle expérience d’écoute.

De multiples fonctionnalités pour améliorer l’expérience

Pour sa barre de son S75Q, LG a misé sur plusieurs fonctionnalités permettant de rendre l’expérience sonore encore meilleure. D’abord, grâce à la technologie WOW Orchestra, présente dans certaines TV LG à partir des gammes de 2023, le son de la barre de son ainsi que celui du téléviseur sont utilisés simultanément pour délivrer plus de puissance. La barre de son est par ailleurs compatible Hi-Res, donc de l’audio haute résolution, afin de fournir des fréquences d’échantillonnage de 96 kHz et une profondeur de 24 bits pour un son encore plus précis, où chaque détail sonore est bien audible. N’oublions pas la fonctionnalité AI Sound Pro, qui permet à la barre de son d’analyser un contenu pour en ajuster le son et le diffuser de la meilleure des façons.

Enfin, côté connectique, la barre de son LG S75Q est équipée d’un port HDMI eARC/ARC, d’un port HDMI CEC (qui lui permet d’être automatiquement mise sous tension par le TV), d’un port USB et d’une entrée optique. Le modèle est aussi compatible avec le Bluetooth 4.2

Lire aussi

Quelle est la meilleure barre de son testée par Frandroid en 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.