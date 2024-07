Les soldes d’été font perdre 250 € à ce grand TV QNED LG de 65 pouces

Le TV LG 65QNED75 est l'un des nombreux modèles à embarquer une dalle QNED, cette technologie qui promet des images d'une excellente qualité. Si elle vous tente pour vos prochaines soirées ciné à la maison, sachez que ce téléviseur est en soldes chez Darty et à la Fnac, qui le proposent à 649,99 euros au lieu de 899,99 euros.

Après avoir écrasé la concurrence sur le marché de l’OLED, LG souhaite désormais, depuis plusieurs mois, s’imposer avec une autre technologie d’affichage, le QNED. Il s’agit là d’une combinaison des technologies Quantum Dot et NanoCell, qui promet entre autres une meilleure luminosité et un meilleur rapport de contraste. Le LG 65QNED75 fait, comme son nom l’indique, partie de cette catégorie de téléviseurs, et les effets du QNED devraient être encore plus agréables sur une dalle de 65 pouces comme celle de ce modèle. Une référence qui devient d’ailleurs encore plus intéressante pendant les soldes d’été puisqu’elle bénéficie d’une réduction de prix de 28 %.

Les points forts du TV LG 65QNED75

Une dalle 4K QNED de 65 pouces

Compatible HDR10 Pro et upscaling 4K

WebOS 23

Initialement proposé à 899,99 euros, le TV LG 65QNED75 est désormais affiché à 649,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Le parfait mix entre le QLED et le NanoCell

Le TV LG 65QNED75 est l’un des représentants de la fameuse technologie d’affichage QNED de la marque, qui combine la technologie NanoCell, laquelle applique un filtre sur la lumière pour rendre chaque couleur plus vive sous tous les angles, et le filtre à points quantiques du QLED. L’écran de ce téléviseur offre donc des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs plus éclatantes et réalistes.

Outre cette technologie d’affichage, ce grand TV de 65 pouces propose aussi une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et il est en plus capable d’upscaler tous les contenus vers cette ultra-haute définition grâce au processeur Alpha 5 Gen 6 AI. Les technologies HDR HLG sont aussi de la partie, de même que le HDR10 Pro, qui permet de profiter d’images plus contrastées et détaillées. N’oublions pas non plus la présence du fameux mode Filmmaker, qui préserve les couleurs, paramètres et fréquences d’image souhaitées par les réalisateurs des films pour une bien meilleure expérience. Côté audio, on a droit au format AI Sound Pro, qui simule un son surround en lieu et place du Dolby Atmos, absent ici.

Un TV connecté avec du cloud gaming dedans

Le TV LG 65QNED75 embarque par ailleurs le système d’exploitation maison du fabricant, à savoir WebOS 23, toujours aussi fluide et ergonomique. Il a en plus changé d’apparence et intègre désormais des Quick Cards, soit des vignettes correspondant à différentes activités (tableau de bord maison, sports, jeu, musique…), un nouvel affichage des notifications ou encore un mode d’image personnalisé. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont bien présents pour recueillir toutes les requêtes vocales et les plateformes de streaming sont, de leur côté, évidemment bien mises en évidence, de même que le service de cloud gaming GeForce Now.

La présence de ce service est un vrai bon point quand on sait que ce TV est dépourvu de ports HDMI 2.1. Pas de 4K@120fps ici en jeu, donc, la dalle étant bloquée à 50 Hz. L’ALLM (Auto Low Latency Mode) est tout de même présent, au moins.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures TV LG en 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.