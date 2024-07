Samsung Galaxy Ring : la bague connectée peut être payée en plusieurs mensualités pour adoucir son tarif excessif

Samsung a tenu sa traditionnelle conférence Galaxy Unpacked de l'été et en a profité pour dévoiler sa première bague connectée : la Galaxy Ring. Elle est dès maintenant disponible en précommande et si elle ne propose pas d'abonnements supplémentaires ni d'offres de lancement particulières, il est possible de la payer en plusieurs mensualités afin d'alléger son porte-monnaie.

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked, le constructeur Samsung a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits. On trouve les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, ou encore les Galaxy Watch 7 et Ultra, ainsi que la Galaxy Ring. Cette dernière est une bague connectée qui arrive un peu en retard par rapport à d’autres concurrentes comme la Oura Ring 3, tout en étant plus chère, mais il ne fait aucun doute qu’elle trouvera de nombreux propriétaires à travers le monde grâce à la renommée de la marque sud-coréenne dans le domaine des nouvelles technologies.

Où précommander la bague connectée de Samsung ?

La Galaxy Ring est disponible en plusieurs coloris (or brillant, argent et noir mat) et plusieurs tailles (de l’US 5 à l’US 13). Dans tous les cas, la bague vous coûtera 449,99 euros et vous serez livré à partir du 19 juillet prochain. D’ailleurs, chez la Fnac et Darty, du 13 juillet jusqu’au 31 août 2024, vous pourrez choisir de payer en 20x sans frais après un premier versement de 50,19 euros, puis 19,99 euros par mois. Sur le site officiel, il est possible de payer maximum jusqu’en 4 fois sans frais.

Si vous ignorez quelle taille prendre, notez que Samsung propose un « sizing kit » à 10 euros. Celui-ci intègre les 9 formes de la bague, en plastique, afin d’être sûr de celle qui vous convient le mieux.

Galaxy Ring : une première version prometteuse

La Samsung Galaxy Ring est une bague, ne vous attendez donc pas à un design très surprenant de ce côté-là. On note tout de même qu’elle est légèrement concave, avec des côtés plus larges que le centre. Le diamètre de la bague dépendra évidemment de la taille choisie, mais ce qui ne change pas, c’est l’épaisseur et la largeur, respectivement à 2,6 mm et 7 mm. Son alliage en titane respire d’ailleurs la solidité, d’autant plus que la bague est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 10 ATM (soit jusqu’à environ 100 mètre de profondeur).

Elle est équipée de plusieurs capteurs, à savoir un pour la température, un autre pour la fréquence cardiaque et un dernier avec l’accéléromètre. Tout cela permettra de mesurer plusieurs données, comme la fréquence cardiaque, la saturation d’oxygène dans le sang (SpO2), la température cutanée, le nombre de pas, le niveau de stress et le sommeil. Il y a aussi un suivi du cycle menstruel pour les femmes. Vous pourrez consulter le tout via l’application Samsung Health disponible sur iOS et Android. Cette dernière a d’ailleurs récemment reçu une mise à jour pour intégrer Galaxy AI, ce qui vous permettra d’accéder à quelques conseils personnalisés à partir de votre score d’énergie.

Samsung Health Télécharger gratuitement

Il est également possible de lancer quelques activités sportives depuis l’application, mais sachez que la bague de Samsung détectera automatiquement la marche et la course à pied. La Galaxy Ring permet aussi quelques interactions pratiques en secouant sa main, par exemple, pour prendre une photo à distance ou éteindre votre réveil du matin. Dommage en revanche qu’il n’y ait pas de capteur NFC pour payer avec. Concernant l’autonomie, le constructeur sud-coréen annonce 7 jours, mais cela se vérifiera bientôt dans un test. Le boîtier livré avec la bague peut se recharger via le port USB-C, mais aussi en sans fil si vous avez un socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Samsung Galaxy Ring.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Ring avec d’autres modèles déjà disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures bagues connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.