Amazon casse le prix du Pixel 7a durant le Prime Day et offre même un cadeau en plus

Élu meilleur photophone de milieu de gamme par nos soins au moment de sa sortie, le Pixel 7a reste encore aujourd’hui un excellent appareil. Surtout lorsqu’il est proposé à un tarif réduit. Ça tombe bien, à l’occasion du Prime Day, Amazon sacrifie le prix du Google Pixel 7a à un tarif jamais vu : 379 euros au lieu de 509 euros. Cerise sur le gâteau : un chargeur 30 W est offert.

Qui dit smartphone Google, dit forcément haut du podium en termes de photographie. Et si entre temps le géant américain a lancé une nouvelle version, le Pixel 8a, son prédécesseur continue d’être à la hauteur même aujourd’hui. À cela s’ajoute une expérience logicielle qui n’a pas pris une ride. Et un prix qui, déjà très intéressant à l’origine, est encore plus intéressant durant le Prime Day d’Amazon.

Les points fort du Pixel 7a

Un excellent photophone

Un format compact agréable

Un écran bien calibré

Jusqu’à 5 ans de mises à jour

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Pixel 7a. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un excellent photophone à moins de 400 € !

Avec le Pixel 7a, Google s’est surpassé. Après un excellent Pixel 6a, le géant américain nous a livré un photophone performant dans un format compact, capable de rivaliser avec certains modèles premium. Sur sa face arrière, le smartphone embarque ainsi deux capteurs : un principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Rien de folichon là-dedans à première vue et pourtant, le Pixel 7a offre des clichés au piqué et à la colorimétrie impeccables, ainsi qu’un mode portrait et un mode nuit au top. Merci à l’algorithme de traitement d’images de Google. À cela s’ajoute un zoom numérique x8 saupoudré d’IA plutôt bluffant.

Pour profiter de ses meilleurs clichés, le smartphone milieu de gamme du géant américain est équipé d’un écran AMOLED en définition Full HD+ (2 408 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Un petit bémol en apparence, cependant l’écran se montre relativement fluide. Il ne faut pas oublier qu’on est sur du milieu de gamme et qu’il date de 2023. Il n’en reste pas moins lumineux avec un pic à 1 230 cd/m² en mode HDR. Le smartphone de Google perd cependant quelques points au niveau des couleurs par rapport à la concurrence puisqu’il ne couvre que 75 % de la gamme DCP-P3. Enfin, pour ce qui est du design, le Pixel 7a reprend celui du Pixel 6a, si ce n’est dans une version plus affinée.

Des performances plus qu’acceptables

Côté performance, le Pixel 7a est affublé du même processeur que ses deux grands frères, les Pixel 7 et 7 Pro, soit le meilleur du constructeur à l’époque, la puce Tensor G2. Elle assure, sans broncher, dans toutes les tâches du quotidien, sans lag à l’horizon. C’est plutôt au niveau des jeux, surtout en 3D, que l’appareil montre ses limites. Jouer ne sera pas un problème, mais il faudra faire l’impasse sur les graphismes poussés à fond sous peine de souffrir de ralentissements. En dehors de ça, le Pixel 7a offre une expérience utilisateur très agréable. Le tout est d’une grande fluidité et la « Pixel Experience » élaborée par Google propose une panoplie d’options qui permettent de personnaliser grandement le tout.

Dernier point, l’autonomie. Doté d’une batterie de 4 385 mAh, le Pixel 7a a tenu une journée tout juste durant notre test. Même si cela reste correct, sans plus, il faudra obligatoirement passer par la case recharge en cas d’utilisation intensive de l’appareil. Et sur ce point, le smartphone ne brille pas non plus puisque sa charge de 18W impliquera un temps de chargement plutôt long. Heureusement, le chargeur de 30W compris dans le package permettra de réduire l’attente, sans être une révolution.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 7a.

