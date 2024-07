Grâce au Prime Day, cette enceinte portable Bang & Olufsen parfaite pour les vacances en plein air est à -28 %

Bang & Olufsen est un constructeur danois spécialisé dans les équipements audio aux tarifs parfois scandaleusement chers : écouteurs sans fil, casques audio, barres de son et enceintes portables. La Beosound Explore fait partie de cette dernière catégorie et pendant le Prime Day d'Amazon, son prix revient à un niveau plus terre à terre en passant de 249 euros à 179 euros.

Le Prime Day, en plus de se faire plaisir, est aussi l’occasion de préparer ses vacances en faisant des économies, que ce soit en achetant une pompe à air électrique son vélo, une liseuse ou des écouteurs sans fil pour patienter dans le train ou bien cette enceinte audio pour mettre un peu d’entrain lors de ses randonnées. La Bang & Olufsen Beosound Explore est un cas particulier dans le catalogue du constructeur danois puisqu’elle mise sur la robustesse avant les matériaux nobles, et en ce moment, elle est disponible avec une réduction de 28 %.

La Bang & Olufsen Beosound Explore en bref

Une enceinte ultra-robuste prête à voyager

Une bonne puissance de 60 W RMS

Une autonomie confortable de 27 heures

Au lieu de 249 euros habituellement, la Bang & Olufsen Beosound Explore est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon.

Le mariage de l’élégance et de la robustesse

Plutôt habitué à proposer des enceintes de luxe, Bang & Olufsen s’adresse ici aux amoureux du grand air et autres baroudeurs occasionnels avec la Beosound Explore. Afin de résister aux intempéries et aux aléas de la montagne, le constructeur danois l’a gratifiée d’une certification IP67 qui lui permet de résister aussi bien aux tempêtes de sable qu’aux chutes dans une flaque d’eau. De plus, sa base en caoutchouc et sa grille en aluminium lui confèrent une grande résistance aux chocs, elle est donc parée pour les journées d’exploration, surtout que sa dragonne se prête très bien à ce genre d’activité.

Les commandes se trouvent toutes sur le sommet de l’enceinte, on en trouve cinq : deux pour le volume, celui de lecture/pause, l’appairage Bluetooth et la mise sous tension. Quant à la connectique, il faut se contenter d’un unique port USB-C. Le reste se passe en sans-fil, avec le Bluetooth 5.2 qui peut être utilisé en multipoint. Autre signe que cette enceinte est parée pour les longues journées de voyage : son autonomie qui atteint les 27 heures. Il s’agit du moins d’une donnée du constructeur et celle-ci est variable selon le niveau de volume utilisé.

Pour les baroudeurs, mais pas les amateurs de bon son

Pour ce qui est de l’architecture audio, la Beosound Explore fonctionne en stéréo avec deux haut-parleurs à spectre complet de 30 W RMS chacun. Dans ces conditions, on ne retrouve pas la même expérience d’écoute que proposent certains modèles avec un haut-parleur unique à diffusion omnidirectionnelle, la restitution sonore n’est pas homogène selon l’endroit où l’on se trouve par rapport à l’enceinte. La Bang & Olufsen Beosound Explore, comme la plupart des enceintes portables, doit également composer avec la distorsion à fort volume et un manque de profondeur dans les basses.

Enfin, la Bang & Olufsen Beosound Explore peut être utilisée avec l’application de son constructeur qui comporte entre autres un égaliseur, la gestion du volume et des pistes ou encore les modes d’écoute. On se rend compte qu’elle est en réalité limitée pour ce qui est des fonctionnalités : pas d’assistant vocal, pas de service de streaming, et pas de micro afin de passer un appel ou invoquer Alexa ou Google Home. Pour améliorer l’expérience sonore, il est seulement possible de la coupler avec une autre Beosound Explore afin de profiter d’une véritable écoute stéréo.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

