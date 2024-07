Ce laptop Dell avec i5 12e gen + écran 120 Hz chute sous les 500 € pour la fin des soldes sur Amazon

C'est le dernier jour des soldes d'été et Dell nous propose une belle promotion pour son Inspiron 15 3520. Avec une configuration basique, orienté pour la bureautique, ce laptop est disponible à 489 euros au lieu de 579 euros sur Amazon.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable destiné à la navigation internet et à de la bureautique, sans vouloir dépenser plus que de raison, nous avons une offre intéressante pour le dernier jour des soldes d’été. Le Dell Inspiron 15 3520 sacrifie une petite partie de son prix pour cet ultime jour de solde sur Amazon.

Qu’y a-t-il sous le châssis du Dell Inspiron 15 3520 ?

Un processeur Intel Core I5 Alder Lake de 12ᵉ génération

Un écran de 15,6 FHD (Full HD) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz

Conçu avec des matériaux respectueux pour l’environnement et labellisé EPEAT

Au lieu de 579 euros habituellement, le Dell Inspiron 15 3520 est maintenant disponible en promotion à 489 euros chez Amazon.

Un PC portable aux fonctions basiques

La gamme Inspiron de Dell propose des laptops ne cherchant qu’une seule chose : rester simple d’usage. Cet Inspiron 3520 est doté d’un châssis couleur Carbon Black, lui donnant un aspect sobre, mais efficace. Dédié uniquement à la navigation internet, et à de la bureautique classique, cet ordinateur portable est d’une conception légère (1,8 kg), respectueux de l’environnement, construit avec du plastique recyclé. Il sera le parfait compagnon d’un étudiant lui permettant de le transporter dans son sac sans trouble pour le dos.

Ce modèle incorpore une dalle de 15,6 pouces avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) couplée à un taux de rafraichissement de 120 Hz et d’une dalle antireflet (pratique pour travailler au soleil) lui permettant de sortir du lot dans sa partie du marché, d’habitude à ce prix le taux de rafraichissement reste bloqué à 60 Hz. Le streaming sur Netflix, Prime Vidéo, Max, Paramount et autre seront plus agréables pour la rétine.

Uniquement conçu pour de la bureautique

Avec la configuration de ce Dell Inspiron 3520, il n’y aura pas de jeux vidéo (sauf des petits jeux ou des émulateurs) ni d’utilisation de logiciel gourmand en ressource, ce laptop a été conçu pour de la bureautique simple. Il tourne avec un processeur Intel Core i5- 1235U (nom de code Alder Lake) doté de dix cœurs et douze threads lui permettant d’atteindre la fréquence de 4,40 Ghz en mode turbo combiné à 16 Go de RAM (8 x 2 Go en DDR4). C’est suffisant pour pouvoir faire tourner des outils de traitement de texte, d’ouvrir plusieurs onglets sur Google Chrome et d’avoir un laptop qui dure dans le temps avec son indice de réparabilité de 7,6/10.

Du côté de la connectique, nous retrouvons du classique dont : un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD, un port USB 2.0, une prise jack 3,5 mm et deux ports USB-A 3.2 Gen 1. La seule chose que nous pouvons regretter est l’absence d’un port USB-C. Le stockage se fait via un SSD de 512 Go (format M.2 PCIe NVMe) pour plus de légèreté et de fluidité dans les taches ainsi qu’un démarrage en quelques secondes.

