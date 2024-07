Cette sonnette connectée Eufy avec double caméra chute sous les 100 € grâce à cette promotion

La sonnette connectée Eufy Security Video Doorbell a un petit quelque chose que bien d’autres modèles n’ont pas : deux caméras intégrées, pratiques pour avoir une vue globale de ce qu’il se passe devant chez vous. Un système rassurant dont on peut actuellement bénéficier pour 99,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez pouvoir garder un œil sur l’extérieur de votre domicile à tout moment, alors acquérir une sonnette connectée reste la meilleure des solutions. Elle permet non seulement d’échanger avec ses visiteurs, de voir qui se tient devant sa porte, ou encore d’être notifié dès qu’un mouvement est détecté près du logement. Si toutes les sonnettes connectées sont équipées d’une caméra, d’autres ont le luxe d’en posséder deux, comme la Security Video Doorbell E340 d’Eufy. Et ce n’est pas son seul atout, d’ailleurs. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle est actuellement affichée à moins de 100 euros. Mais attention, il n’en reste plus beaucoup…

Les points forts de la sonnette Eufy Security Video Doorbell E340

Deux caméras qui filment en Full HD 2K

Des notifications instantanées

L’audio bidirectionnel

Un double éclairage

Initialement vendue à 179,99 euros, la sonnette connectée Eufy Security Video Doorbell E340 est désormais proposée à 99,99 euros sur Amazon. Attention, il ne reste plus beaucoup d’exemplaires…

Une sonnette qui n’accepte pas les angles morts

La sonnette connectée Eufy Security Video Doorbell E340 peut tout d’abord être installée de deux manières différentes. Vous pouvez l’installer en mode sans fil, grâce à sa batterie rechargeable, ou alors la raccorder aux fils de votre sonnette existants, ce qui permet de ne pas avoir à la recharger.

Une fois bien installée, la sonnette se comporte comme une vraie sonnette, mais tout en assurant une autre mission majeure : vous permettre de garder un œil sur l’extérieur de votre domicile. Et elle le fera non pas avec une caméra, mais bel et bien avec deux, l’une se trouvant sur le haut de la sonnette, l’autre sur le bas, pour filmer des colis posés au sol, par exemple. En d’autres termes, la caméra élimine les angles morts. Par ailleurs, on peut compter sur une belle netteté des images puisque les caméras filment en Full HD 2K. On peut aussi profiter d’une vision nocturne en couleur, qui permet d’observer clairement ce qu’il se passe devant notre porte sur une distance de 5 mètres.

Des fonctionnalités rassurantes

La sonnette connectée dispose également d’autres fonctionnalités rassurantes, comme son système de double éclairage qui s’active dès que quelqu’un s’approche la nuit de votre domicile. D’ailleurs, si vous souhaitez échanger avec vos visiteurs, vous pourrez le faire sans problème grâce à l’audio bidirectionnel. Et si vous souhaitez gagner du temps, vous pourrez sélectionner des réponses rapides pour répondre aux visiteurs en votre absence. Pratique pour donner des indications aux livreurs, par exemple.

De plus, la sonnette est capable de vous alerter en temps réel, avec des notifications, dès que quelqu’un se présente à votre porte. Enfin, l’appareil prend en charge les assistants Alexa et Google Assistant : vous pourrez ainsi afficher le flux vidéo sur un appareil connecté doté d’un écran et compatible avec ces assistants. Notez aussi que le stockage de la sonnette est extensible jusqu’à 128 Go.

