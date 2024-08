Ce moniteur LG de 43″ (4K, HDR10, WebOS) qui se transforme en TV perd près de 300 € de son prix

Les moniteurs intelligents pour PC, c’est le nouveau concept de LG. La marque sud coréenne veut pousser le concept des smartTV jusqu’à nos écrans PC en intégrant webOS. Aujourd’hui une belle remise est disponible pour la version 43 pouces du LG SmartView 43SQ700S-W passant son prix de 649 euros (sur le site officiel) à 356 euros.

LG 43SQ700S-W // Source : LG

Certains moniteurs PC intègrent des fonctionnalités héritées des téléviseurs connectés, avec un vrai système d’exploitation (ici WebOS de LG), du Bluetooth, les fonctionnalités Apple Airplay / Home… Si vous cherchez un moniteur avec des fonctionnalités connectées dédiées au multimédia, et à de la bureautique, sachez que le LG 43SQ700S-W est pratiquement moitié prix aujourd’hui chez PC Componentes.

Un Smart Moniteur en trois points

Grand écran de 43 pouces 4K UHD (3840 x 2160 pixels) HDR10

Le système d’exploitation WebOS

Une télécommande avec reconnaissance vocale

Au lieu de 649 euros, le Smart Moniteur LG 43SQ700S-W est aujourd’hui disponible en promotion à 356,03 euros sur PC Componentes.

Parfait pour de la bureautique et du multimédia

L’écran intelligent de LG est construit pour le multitâche avec son écran de 43 pouces doté d’une résolution de 3 840 × 2 160 pixels Ultra Haute Définition (UHD) qui permettra sans problème d’afficher plusieurs fenêtres afin de pouvoir travailler de façon productive. Pour les visioconférences, cet écran sera un atout considérable avec une caméra HD amovible, cependant, il faudra passer par la case achat pour acquérir ce dispositif non inclus avec l’écran PC.

Le LG Smart View 43SQ700S-W est aussi destiné aux multimédia, il possède une télécommande « Magic » le transformant ainsi en véritable téléviseur connecté, tout comme les Smart TV, le contrôleur possède tous raccourcis, et dispose aussi d’un micro afin de contrôler à la voix le moniteur.

Avec WebOS, vous pouvez profiter de tous les contenus de streaming, en passant par les classiques Netflix, Prime Vidéo, Apple TV, Paramount, Max… regarder aussi les chaine TV, partagez votre propre contenu via les protocoles de Cast. Votre smartphone sera aussi un partenaire dans la gestion du moniteur, puisque l’application ThinQ permettra de prendre la main sur le dispositif pour le controler directement sur votre écran.

Les gamers devront passer leurs chemins

Ce moniteur connecté ne fera pas l’affaire pour le gaming, en effet malgré la taille et la résolution de l’écran, le taux de rafraichissement ne dépassera pas les 60 Hz ce qui sera le premier frein. Ensuite vient l’absence de support des technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync. C’est définitivement un non pour les joueurs, qu’ils soient sur console ou PC. Et si vous souhaitez un bon écran dédié au jeux-vidéo, il suffit de consulter notre guide complet.

Au niveau de la connectique, le LG SmartView 43SQ700S-W est assez bien fourni, un port USB-C pour l’alimentation, deux ports HDMI, trois ports USB pour les branchements de disque dur externe ou autres accessoires et un port LAN. Ce qui permettra de profiter des jeux sur WebOS, mais aussi des émulateurs et petits jeux ne nécessitant pas de grosses performances.

Afin de comparer le LG SmartView 43SQ700S-W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique.

