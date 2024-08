500 Go de stockage en SSD pour même pas 30 €, c’est le super deal du jour

Il y a différent type SSD, les plus puissants et rapides sont ceux sous l’interface PCIe, mais ils sont beaucoup plus onéreux que ceux dotés d’une interface SATA. Et si vous avez juste besoin de stockage, le Crucial BX500 de 500 Go est aujourd’hui en promotion : 27,99 euros seulement.

Le futur des SSD s’inscrit dans les formats M.2, mais les SSD SATA sont toujours des valeurs sûres de stockages et le fait que la mode soit ailleurs, les SATA gagne au niveau du rapport qualité prix. Le SSD BX 500 de la marque Crucial est aujourd’hui disponible avec une promotion intéressante de pratiquement 50 %.

Le Crucial BX 500 propose :

Un très bon débit : jusqu’à 550 Mo/s

500 Go de stockage

Un format pratique et facile à installer

Au lieu de 46,49 euros, le Crucial SSD BX 500 est aujourd’hui disponible en promotion à 27,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 2EUROJEU.

Le SATA n’est pas encore obsolète

Le BX 500 de la marque Crucial est un solide SSD par rapport au disque dur traditionnels. Il est dépourvu de pièce mécanique, et donc moins sensible aux chocs et vibrations qu’un HDD classique. La longévité est l’une qualité de ce SSD.

En fonction de l’utilisation que vous en ferez, que ce soit pour installer un système d’exploitation comme Windows ou pour stocker des données, vous disposerez de 500 Go. Cela sera suffisant pour héberger un système d’exploitation et ses applications, ainsi que des jeux vidéo, tout en bénéficiant de la puissance et de la rapidité d’écriture du SSD.

De bonne performance pour un petit prix

Le BX 500 offre de bonne performance pour son rapport qualité/prix. Pour moins de 25 euros, vous obtenez un SSD qui performe 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Ce qui permet à votre périphérique d’être allumé en quelques secondes, tout comme les logiciels et jeux qui verront leurs temps de chargement réduit.

L’installation de ce SSD est simple, il ne nécessite pas de compétence particulière même pour l’installation en tant que disque dur principal, nous avons un guide pas à pas pour installer Windows 11 via une clé USB, le procédé est le même pour Windows 10. Et si ce SSD est destiné à stocker seulement des données, il suffit de la brancher via le câble SATA sur la carte mère de votre ordinateur. Nous conseillons tout de même un formatage avant l’utilisation.

Afin de comparer le SSD Crucial BX 500 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs disques dur SSD.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.