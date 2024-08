L’excellente souris gaming Razer Viper V3 HyperSpeed, notée 9/10, est à -38 %

La souris gaming Razer Viper V3 HyperSpeed est une référence ultra-performante et ergonomique que l’on a testée et largement approuvée. La bonne nouvelle du jour, c’est que son rapport qualité-prix s’améliore grâce à une promo chez Amazon : au lieu de 79,99 euros, on peut ainsi la trouver à 49,95 euros.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les joueurs professionnels et exigeants attendent d’une souris qu’elle soit performante, réactive et suffisamment précise pour pouvoir enchaîner les sessions nerveuses. Parmi les modèles que nous avons testés et approuvés, il y a la Razer Viper V3 HyperSpeed, qui offre des performances globales de haut vol et embarque notamment l’un des tout meilleurs capteurs du marché, rien que ça. Des atouts dont on peut profiter sans devoir se ruiner avant puisque actuellement, la Viper V3 HyperSpeed coûte moins de 50 euros.

Pourquoi on recommande la Razer Viper V3 HyperSpeed

Pour ses performances exemplaires

Pour sa compatibilité 4 000 Hz (avec un dongle vendu séparément)

Pour sa bonne autonomie

Initialement affichée à 79,99 euros, la souris Razer Viper V3 HyperSpeed est aujourd’hui disponible en promotion à 49,95 euros sur Amazon.

Une souris au design soigné et endurante

La Razer Viper V3 HyperSpeed est une souris qui adopte tout d’abord un revêtement soft touch bien agréable et confortable, alors que les modèles précédents se contentaient d’un plastique brut. Elle a également bénéficié d’une forme retravaillée avec notamment une coque plus bombée qui épouse bien la main. Globalement, on a là une souris ergonomique, mais attention, son poids de 82 g n’est pas anodin et peut vite se faire sentir (même si ces 82 g sont plutôt bien répartis, heureusement). Et ce qui affecte en grande partie son poids, c’est la pile AA qui doit se nicher dans ses entrailles.

Oui, la Viper V3 HyperSpeed est alimentée par une pile et fonctionne exclusivement en sans-fil. Elle ne dispose donc d’aucun connecteur USB et s’associe seulement avec le dongle fourni. Heureusement, ce choix plutôt étrange a tout de même pour avantage d’offrir une excellente autonomie. Ici, la marque promet une autonomie de 280 heures à 1 000 Hz avec le dongle, et 75 heures avec un dongle HyperSpeed à 4 000 Hz.

D’excellentes performances au quotidien

En parlant de ces méthodes de connexion, sachez que les deux se sont révélées infaillibles et n’ont apporté aucune latence réellement perceptible lors de notre test. Notez tout de même que si vous optez pour la fréquence de 4000 Hz, grâce à un dongle vendu séparément, le processeur de l’ordinateur sera bien plus sollicité et l’autonomie fondra bien plus vite. De plus, tous les jeux ne sont pas compatibles avec ces fréquences ; mieux vaut avoir un écran qui propose un haut taux de rafraîchissement. Les joueurs professionnels seront sans aucun doute bien équipés et pourront donc en profiter.

Côté performances, la Viper V3 HyperSpeed renferme un excellent capteur optique Focus Pro 30K, qui propose pas moins de 30 000 DPI, 750 IPS et une capacité à encaisser les accélérations jusqu’à 70 g. À l’usage, il se montre très efficace avec un suivi précis dans toutes les situations et encaisse sans mal les accélérations. Les clics procurent quant à eux une bonne réactivité et une course bien courte. Pratique pour les jeux de tirs. Notons également qu’en jeu, le poids élevé de la souris peut s’oublier grâce aux très bons patins qui l’équipent. Enfin, la Razer Viper V3 HyperSpeed s’accompagne du logiciel Synapse, dont l’interface est toujours aussi claire et simple d’utilisation.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Viper V3 HyperSpeed.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamer du moment.

