Huawei MateBook D14 (2024) : 260 € de remise pour ce récent ultrabook léger et puissant

Avec son poids léger, sa belle configuration et son design élégant, le Huawei MateBook D14 marque clairement des points. Cet ultrabook a en plus l’avantage d’être bien moins cher que d’habitude. Sur le site de la marque, il est en effet affiché à 539,99 euros au lieu de 799,99 euros.

Les vacances d’été ne sont pas terminées, mais rien ne vous empêche de penser (un peu) à votre équipement de rentrée. Et si vous comptez acheter un nouveau PC portable léger et suffisamment performant pour travailler en mobilité ou écrire vos cours de façon efficace, vous pourrez vous diriger vers le Huawei MateBook D14 2024, idéal pour la bureautique et la navigation web. Et celles et ceux qui ont un petit budget seront probablement ravis de voir qu’il ne coûte pas plus de 540 euros en ce moment.

Les points essentiels du Huawei MateBook D14

Un poids de 1,39 kg

Une dalle IPS de 14 pouces en 16:10

Un i5 de 12e gen + 16 Go de RAM

Initialement proposé à 799,99 euros, puis réduit à 599,99 euros, le Huawei MateBook D14 (2024) est désormais affiché à 539,99 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A10BTSFR.

Un ultrabook facile à transporter partout

Si le Huawei MateBook D14 2024 est idéal pour les travailleurs nomades, c’est en grande partie en raison de son poids très contenu de 1,39 kg qui suffit à le ranger parmi les ultrabooks. En plus, son épaisseur ne dépasse pas les 15,9 mm. On a donc là un laptop particulièrement léger qui ne prend pas énormément de place dans un sac. Ajoutons à cela des finitions soignées, avec un châssis en alliage d’aluminium sobre et élégant (qui rappelle même celui du MacBook d’Apple).

Côté écran, le MateBook D14 embarque une dalle IPS WUXGA (1 900 x 1 200) de 14 pouces, dont le rapport screen-to-body s’élève à 90 % et qui propose un format 16:10. Ainsi, même si la diagonale paraît petite sur le papier, ce qui n’est pas toujours idéal pour travailler confortablement, la surface se montre suffisamment large et permet d’afficher davantage de contenus ou d’onglets. Un bon point pour celles et ceux qui utilisent leur laptop pour du multitâche, en somme.

Parfait pour la bureautique

Dans les entrailles du MateBook D14, on trouve un processeur Intel Core i5-12450H cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM pour gérer efficacement le multitâche et donner plus de rapidité et de réactivité à la machine. Avec une telle configuration, l’ultrabook est largement à l’aise sur les tâches du quotidien et la bureautique. Retenez toutefois qu’il n’est pas taillé pour les jeux vidéo gourmands. Enfin, le tout est complété par un SSD NVMe de 512 Go, qui permet de profiter de lancements rapides de la machine et de temps de chargement réduits, en plus d’un transfert de fichiers rapide.

Le Huawei MateBook D 14 prend aussi en charge la fonction Super Device, qui permet de connecter facilement le PC portable à des écouteurs, smartphones ou encore tablettes de la marque pour les faire interagir entre eux. Le SuperHub est aussi de la partie : on peut y faire glisser un texte ou des images, les coller puis les transférer et les partager avec d’autres appareils connectés, comme un smartphone. Bref, des fonctionnalités pratiques pour la productivité. Enfin, côté autonomie, le MateBook D 14 est en théorie capable de tenir une dizaine d’heures avant de devoir être rechargé. Et côté connectique, le laptop intègre un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-1 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, un port HDMI et un port jack 3,5 mm.

