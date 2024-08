Très pratique, ce chargeur à induction pour iPhone et AirPods coûte moins de 30 € avec cette promo

Le chargeur Ă induction Ugreen compatible MagSafe est une excellente solution pour recharger un iPhone et une paire d’AirPods. Il peut mĂŞme faire office de support. Actuellement, vous le trouverez Ă 25,99 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon.

Le chargeur officiel sans fil MagSafe d’Apple est jugĂ© bien trop cher par certains possesseurs d’iPhone. Heureusement, d’autres chargeurs Ă induction compatibles et bien moins onĂ©reux existent sur le marchĂ©, Ă l’image du chargeur Ugreen de 15 W sur lequel on peut installer un iPhone et des AirPods simultanĂ©ment. Un support bien pratique que l’on trouve actuellement Ă moins de 30 euros.

C’est quoi, ce chargeur Ă induction Ugreen ?

Compatible MagSafe

Recharge un iPhone et des AirPods simultanément

Un support pratique

Initialement proposĂ© Ă 39,99 euros, puis rĂ©duit Ă 27,99 euros, le chargeur Ă induction Ugreen compatible MagSafe est aujourd’hui disponible Ă 25,99 euros sur Amazon grâce au coupon Ă cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un support pratique

Ce chargeur Ă induction Ă Ugreen se prĂ©sente sous la forme d’un petit cube compact dont le bras Ă©quipĂ© du support magnĂ©tique ressort et se dĂ©plie très facilement. Une conception pratique pour ranger le chargeur quand il est inutilisĂ©, donc. Ce bras est en plus rĂ©glable en hauteur et son angle peut aussi ĂŞtre modulĂ©.

DotĂ© d’un aimant très puissant, ce chargeur compatible MagSafe capture l’iPhone et le maintient fermement en place durant la charge. Mais ce modèle n’est pas uniquement fait pour le smartphone d’Apple : il est aussi possible d’y installer le boĂ®tier d’AirPods sous l’iPhone pour le recharger en mĂŞme temps. Notez par ailleurs qu’outre sa mission principale, ce chargeur a aussi un autre intĂ©rĂŞt : il peut ĂŞtre utilisĂ© comme support pour installer l’iPhone Ă l’horizontale, par exemple, et regarder une vidĂ©o confortablement.

Une recharge facile

Ce chargeur compatible MagSafe est donc rĂ©servĂ© aux iPhone et AirPods. Attention, le smartphone devra ĂŞtre Ă©quipĂ© d’une coque compatible MagSafe ou n’avoir aucun Ă©tui avant d’ĂŞtre aimantĂ© au chargeur. CĂ´tĂ© puissance de charge, celle-ci s’Ă©lève Ă 15 W au total. Mais si vous y installez un iPhone et un boĂ®tier d’AirPods simultanĂ©ment, cette puissance sera divisĂ©e entre les deux appareils. L’iPhone pourra ainsi recevoir 7,5 W, et les AirPods 5 W.

Pour ce qui est des Apple Watch, l’adaptateur permettant de les recharger n’est pas inclus ici. Toutefois, si vous ne le possĂ©dez pas, vous pourrez toujours utiliser le port USB-C qui se trouve sur le cĂ´tĂ© de la base de charge pour remplir la batterie de la montre connectĂ©e.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres chargeurs pour votre iPhone, ou mĂŞme des batteries et des supports, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs accessoires MagSafe du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.