Onyx Studio 8 : presque moitié prix pour cette élégante enceinte Bluetooth Harman Kardon

L’Onyx Studio 8 est une enceinte Bluetooth conçue par Harman Kardon qui ne fera certainement pas tache dans une pièce, tant son design a Ă©tĂ© soignĂ© par la marque. Si l’objet vous tente, sachez que Conforama le propose Ă 169,99 euros au lieu de 299 euros, soit son prix de lancement.

L’enceinte Harman Kardon Onyx Studio 8 // Source : Harman Kardon

Harman Kardon est une marque rĂ©putĂ©e notamment pour le design Ă©lĂ©gant et minimaliste de ses enceintes de salon. L’Onyx Studio 8 en est une belle reprĂ©sentante et pourrait tout Ă fait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un objet dĂ©coratif. Mais cette enceinte Bluetooth n’est pas que jolie, elle est aussi, et heureusement, suffisamment performante et endurante. Un bon modèle que l’on peut actuellement trouver affichĂ© Ă moins de 170 euros.

Les points essentiels de l’Onyx Studio 8

Un design élégant et pratique

Le Bluetooth multipoint

Une fonction d’autocalibration acoustique

Au lieu de 299 euros au lancement, l’Onyx Studio 8 d’Harman Kardon est aujourd’hui disponible en promotion Ă 169,99 euros chez Conforama.

Une enceinte esthétique

Difficile de diffĂ©rencier les enceintes de salon Bluetooth Onyx Studio 7 et sa successeure, l’Onyx Studio 8, qui nous intĂ©resse ici, au niveau de leur design. Pour la huitième itĂ©ration de l’un de ses appareils phares, Harman Kardon a en effet repris le mĂŞme format ovale et la mĂŞme poignĂ©e aluminium anodisĂ© qui contourne dĂ©licatement l’enceinte. Une poignĂ©e qui lui sert Ă la fois de support et qui nous permet Ă©galement de la transporter facilement d’une pièce Ă l’autre. D’ailleurs, avec ses 3,5 kg, l’enceinte n’est pas trop lourde. Notez aussi que le tissu de la grille de l’enceinte a Ă©tĂ© conçu Ă partir de fils de polyester recyclĂ©s, ce qui est toujours plus apprĂ©ciable pour la planète.

Le choix de la marque de ne pas changer drastiquement de design n’est pas une mauvaise idĂ©e, tant ce look est toujours aussi Ă©lĂ©gant grâce Ă son minimalisme et Ă ses lignes rondes et soignĂ©es. On regrette tout de mĂŞme que Harman Kardon n’ait pas jugĂ© utile d’ajouter un indice de protection IP pour pouvoir utiliser l’enceinte sans stress en extĂ©rieur.

Une fonctionnalité intelligente bien pratique

L’Onyx Studio 8 est par ailleurs une enceinte compatible Bluetooth 5.2 qui s’appaire facilement. On a mĂŞme droit Ă l’option Bluetooth multipoint pour connecter deux appareils Ă l’enceinte simultanĂ©ment. Dans ses entrailles, on trouve Ă©galement deux tweeters ou haut-parleurs aigus de 20 mm, contre 25 mm sur l’Onyx Studio 7, ainsi qu’un haut-parleur grave de 120 mm. Notez qu’il est possible de booster le son stĂ©rĂ©o en liant deux enceintes Onyx Studio 8. Ă€ voir en fonction de votre budget.

L’Onyx Studio 8 se dĂ©marque aussi par sa fonction d’autocalibration acoustique, qui permet concrètement Ă l’enceinte de s’ajuster automatiquement Ă son environnement pour garantir le meilleur son possible. L’appareil peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ© pour sa fonction « mains-libres » grâce Ă son double microphone intĂ©grĂ©, pratique pour les confĂ©rences tĂ©lĂ©phoniques. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, l’enceinte Bluetooth profite d’une autonomie de huit heures grâce Ă la batterie intĂ©grĂ©e.

