L’écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G5 34″ baisse son prix pour devenir la meilleure solution au format 21:9

Avec l’écran PC Samsung Odyssey G5 dans sa version 34″, vous allez découvrir vos jeux sous un nouvel angle. Son format incurvé permet une meilleure immersion, moins de fatigue oculaire et un affichage UWQHD. Retrouvez-le aujourd’hui chez Rakuten, vendu par Boulanger, à 284,99 euros.

Source : Samsung

Samsung propose toute une gamme d’écrans PC dédiés au gaming avec ses modèles Odyssey. Il y en a de toutes les tailles et à tous les budgets, des écrans aussi bien plats qu’incurvés… C’est un modèle incurvé qui est en promo aujourd’hui chez Rakuten : le Samsung Odyssey G5. Sur le site de la marque, il est affiché à 349 euros, sur Rakuten il est à 299,99 euros et, avec le code ORDI15 à ajouter au panier, il passe même à 284,99 euros.

Les points forts du Samsung Odyssey G5

Une résolution UWQHD de 3 440 x 1 440 pixels sur 34″

Fréquence de rafraîchissement maximum à 165 Hz

Compatible AMD FreeSync Premium

Lors de sa sortie, le Samsung Odyssey G5 incurvé avec une diagonale de 34″ coûtait 349 euros. Aujourd’hui, Boulanger vous le propose, via Rakuten, à 284,99 euros en utilisant le code ORDI15 avant de payer.

Un écran PC incurvé optimisé pour le gaming

Le Samsung Odyssey G5 présenté ici est le modèle G55T, avec une diagonale de 34″. Prévoyez donc de la place, du recul et un bureau suffisamment solide pour l’installer chez vous et en profiter dans de bonnes conditions. Il faut compter entre 50 et 70 cm de recul pour non seulement préserver vos yeux, mais aussi bien voir ce qu’il se passe à l’écran.

Il a l’avantage d’être incurvé, ce qui, nativement, limite la fatigue oculaire. Les écrans PC comme celui-ci épousent la forme de l’oeil pour limiter vos mouvements quand vous passez d’un coin à un autre. Vous permettant ainsi d’enchaîner les parties sans ressentir trop de gêne.

D’autant qu’il est équipé d’une batterie d’options qui vont dans ce sens. Il y a le Eye Saver Mode, l’option Flicker Free pour limiter les effets de clignotement, une option pour optimiser le taux de rafraîchissement… Samsung fait tout pour rendre votre utilisation de l’écran super safe.

La compatibilité AMD FreeSync, un atout de taille

Le Samsung Odyssey G5 G55T est un écran LCD à rétroéclairage LED. Il affiche une résolution de 3 440 x 1 440 pixels en 21:9 pour un affichage Panavision/Cinemascope. Attention toutefois, certains jeux ne prennent pas en compte cette résolution. Il faudra dans ces cas-là se résoudre à baisser la résolution et à voir des bandes noires sur les côtés. Mais rien qui ne gâche réellement votre expérience.

L’écran est compatible avec la technologie HDR pour que vous ne manquiez aucun détail aussi bien dans les scènes les plus claires que celles les plus sombres. Si vous l’activez dans les options de Windows, vous aurez un rendu plus réaliste et naturel sur les jeux qui le prennent en charge.

