Le prix du SSD NVMe Samsung 990 EVO 1 To baisse de 40 % par rapport au site officiel

Le SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 EVO de 1 To est une bonne solution Ă envisager si vous souhaitez amĂ©liorer nettement les performances de votre PC. La bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement proposĂ© Ă un très bon prix chez Cdiscount, soit 59,99 euros, alors que le site officiel le vend Ă 99,99 euros.

Plus faciles Ă installer et plus performants que les SSD SATA classiques, les SSD NVMe sont Ă privilĂ©gier pour donner un second souffle Ă un PC vieillissant ou un peu trop lent. Le Samsung 990 EVO est, par exemple, une bonne rĂ©fĂ©rence qui propose des vitesses de transfert très confortables. En ce moment, vous pourrez d’ailleurs le trouver affichĂ© Ă moins de 60 euros dans sa version 1 To grâce Ă une rĂ©duction et Ă un code promo.

Les points essentiels du SSD NVMe Samsung 990 EVO

Une interface PCIe Gen 4.0 x 4

De bonnes vitesses de transfert

Une capacité de stockage considérable

Affiché à 99,99 euros sur le site officiel, le SSD Samsung 990 EVO est actuellement proposé à 69,99 euros chez Cdiscount. Mais grâce au code promo SAMSUNGSSD10, son prix passe à 59,99 euros.

Un SSD avec une bonne endurance

Le Samsung 990 EVO fait partie de la grande famille des SSD NVMe en format M.2 2280, qui prennent la forme d’une barrette de RAM. Il s’installe d’ailleurs très facilement dans les entrailles de votre PC ou d’un laptop. Une fois bien en place, le SSD NVMe PCIe 4.0 vous fera d’ailleurs profiter d’une capacitĂ© totale de 1 000 Go, soit 1 To, ce qui permet de stocker un grand nombre de jeux, de films ou autres fichiers.

Concernant la durĂ©e de vie de son SSD, Samsung annonce une endurance de 600 TBW avant l’épuisement de ses cellules de mĂ©moire flash. Et on a mĂŞme droit Ă une garantie constructeur de cinq ans, pratique en cas de pĂ©pin. Autre petit point rassurant : le SSD s’accompagne du Samsung Magician, un logiciel bien utile pour la gestion du SSD, qui permet notamment d’installer des mises Ă jour pour booster la performance et la stabilitĂ© de l’appareil, ou encore de sĂ©lectionner des options de sĂ©curitĂ©.

De bonnes performances pour votre PC

CĂ´tĂ© dĂ©bits, le SSD Samsung 990 EVO offre une vitesse de lecture pouvant grimper jusqu’Ă 5 000 Mo/s ainsi qu’une vitesse d’Ă©criture jusqu’Ă 4 200 Mo/s. De quoi exĂ©cuter des logiciels gourmands, lancer des films en UHD ou encore un jeu vidĂ©o rĂ©cent tout en bĂ©nĂ©ficiant de temps de chargement rĂ©duits et de lancements suffisamment rapides. Avec un tel SSD dans votre machine, vous pourrez profiter d’une expĂ©rience bien plus fluide.

Si vous cherchez un SSD pour augmenter le stockage de votre PS5, le Samsung 990 EVO ne sera pas optimal. En effet, Sony impose des dĂ©bits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. De plus, ce SSD Samsung 990 EVO n’est pas Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique, alors que cet Ă©lĂ©ment est indispensable pour Ă©viter tout phĂ©nomène de surchauffe qui pourrait diminuer les performances de la console. Cette version du SSD Samsung 990 EVO est seulement munie d’un contrĂ´leur thermique.

