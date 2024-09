L’offre fibre la moins chère de chez Free est encore plus abordable grâce à une récente baisse de prix

La Freebox Revolution Light est l’une des meilleures box fibre et ADSL du marché grâce à son rapport qualité-prix. Actuellement, elle est encore plus intéressante puisque son prix passe à 24,99 euros par mois pendant un an au lieu de 29,99 euros par mois.

Si vous envisagiez, pour cette rentrée, de changer d’offre fibre, vous pourriez être tentés d’aller voir du côté de chez Free, surtout si votre budget mensuel est limité. L’opérateur propose en ce moment une offre assez avantageuse avec sa Freebox Revolution Light, héritière de la mythique box Internet qui squatte son catalogue depuis bien des années. En ce moment, la fibre signée Free est proposée à moins de 25 euros par mois pendant un an. Il s’agit de l’offre fibre la moins chère de l’opérateur.

Ce que propose la Freebox Revolution Light

Jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit montant

Un play TV avec plus de 230 chaînes + un lecteur Blu-ray

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations

L’abonnement à la Freebox Revolution Light coûte actuellement 24,99 euros par mois pendant un an. Au-delà de ces douze mois, l’abonnement repassera à 29,99 euros par mois.

Une box toujours aussi convaincante

Voilà plus de 10 ans que la Freebox Revolution occupe le devant de la scène chez Free. Cette box noire n’a pas changé de design depuis et présente toujours cet aspect de bloc monolithique pensé par le célèbre designer Philippe Starck. Une apparence qui tranche grandement avec le design bien plus moderne des Freebox Pop et Freebox Ultra, plus récentes. Pour autant, cette box d’entrée de gamme est toujours aussi convaincante côté fibre : la Freebox Revolution, désormais appelée Freebox Revolution Light, nous permet ainsi de profiter d’un débit maximum théorique jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, avec les équipements compatibles. Et si vous n’êtes pas éligible à la fibre, pas de panique : la fibre est également compatible ADSL2+ et VDSL2. Sachez en outre que la box est compatible Wi-Fi 5, soit l’assurance d’une connexion suffisamment stable.

Côté téléphonie, la Freebox Revolution Light propose les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine et les DOM, ainsi que la portabilité gratuite de votre numéro de téléphone.

Des options variées

En plus de la fibre ou de l’ADSL, la Freebox Revolution Light s’accompagne également d’un player TV qui met à disposition plus de 230 chaînes ainsi qu’un service de replay. Et parce que Free juge que ce n’est pas assez, l’opérateur offre aussi un accès à OQEE Ciné, son service de vidéo à la demande qui contient plus de 600 films et séries inclus, disponibles en illimité sur le téléviseur via le player. Un service aussi accessible en mobilité grâce à une application dédiée.

Notez aussi que le player TV dispose également d’un lecteur Blu-ray. Pour couronner le tout, on peut en outre profiter de l’intégralité du catalogue Prime Video pendant six mois, avant que l’abonnement ne passe à 6,99 euros par mois. Enfin, la Freebox Revolution Light renferme un disque dur de 250 Go qui permet d’y stocker un tas de fichiers et autres contenus directement sur la box. Pratique pour les enregistrements de programmes, par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres mobile et Freebox de Free.

