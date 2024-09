En promo, cette liseuse avec écran couleur va plaire aux amateurs de BD et manga

Avis aux amateurs de BD, de mangas ou de comics, qui souhaitent se distraire lors des trajets dans les transports en commun, cette nouvelle liseuse avec écran couleur de chez Vivlio est idéale et coûte moins cher.

Vivlio Light HD Color // Source : Cultura

À côtés des Kindle d’Amazon ou Kobo by Fnac, d’autres marques sont présentes sur le marché des liseuses, comme Vivlio, une société française qui propose aux amoureux de la lecture des livres numériques. La marque a d’ailleurs renouvelé son catalogue avec deux nouveaux modèles dont la Light HD Color, une liseuse qui propose un écran avec des couleurs. Si vous êtes un grand lecteur et que vous cherchez une liseuse colorée, celle-ci se négocie déjà un prix plus doux avant sa sortie officielle.

La Vivlio Light HD Color, c’est quoi ?

Une liseuse légère et robuste, avec une autonomie de plusieurs semaines

Un écran E-link de 6 pouces en couleurs

Une grande bibliothèque et l’USB-C

Disponible en précommande jusqu’au 16 septembre 2024, la liseuse Vivlio Light HD Color est affichée en promotion à 159,99 euros au lieu de 179,99 euros sur le site Cultura.

Un écran qui change la donne

Comme son nom l’indique, la Vivlio Light HD Color, utilise un écran couleur grâce à la technologie E Ink Kaleido™ 3. Elles sont peu nombreuses sur le marché, et l’avantage pour celles et ceux qui sont habitués à lire des bandes dessinées, des mangas ou des livres illustrés, vont pouvoir profiter d’une toute nouvelle expérience de lecture.

Vos lectures prennent vie sur cet écran de 6 pouces anti-reflets et rétro-éclairé. La marque optimise le confort de lecture en appliquant la technologie SmartLight qui permet de moduler la luminosité et réduire la lumière bleue lors de vos lectures nocturnes. D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme la possibilité d’ajuster la taille des caractères à votre vue, de choisir parmi une large variété de polices dont une adaptée aux dyslexiques.

Une grande bibliothèque à portée de main

La Light HD Color est capable d’accueillir un bon nombre de livres. Avec ses 16 Go de stockage, elle peut contenir plus de 8 000 e-books. Les lecteurs et lectrices ne se sentiront pas limités : ils sont téléchargeables en Wi-Fi depuis le catalogue, sans passer par votre ordinateur. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présentes, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ, mais aussi les livres audio.

Elle est bien évidemment pratique pour les déplacements, surtout que l’un de ses points forts reste sa compacité : elle offre des petites dimensions (156× 108 × 7.6 mm) et un poids léger (182 g). Enfin, côté autonomie, Vivlio promet 4 semaines, mais tout dépendra de votre utilisation.

À noter, cette liseuse est résistante à l’eau grâce à sa certification IPX8, donc vous pourrez toujours être tranquille si vous avez l’habitude de lire dans votre baignoire et êtes un peu maladroit.

Vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références ? Découvrez notre guide dédié pour trouver la liseuse qu’il vous faut !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.