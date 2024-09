Boulanger n’attend pas les French Days et brade ce TV 4K Qled de 65″ à très bon prix

D’ici à quelques jours, les promotions vont couler à flots avec l’arrivée des French Days. Pourtant, on trouve déjà quelques offres intéressantes, comme celle de ce nouveau TV Hisense Qled de 65 pouces qui voit son prix baisser chez Boulanger.

Si Samsung ou bien TCL monopolisent le marché avec leurs téléviseurs Qled, d’autres constructeurs ne sont pas dénués d’intérêt. C’est notamment le cas de Hisense qui met en avant des modèles complets pour un prix relativement accessible. Sa nouvelle référence 65A7NQ de 2024 profite en ce moment d’une baisse de prix de 100 euros et devient plus intéressante.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Hisense

La dalle Qled de 65″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Le mode ALLM est de la partie

Au lieu de 699 euros, le téléviseur Hisense 65A7NQ 2024 se négocie en ce moment à 599 euros chez Boulanger.

Un TV de grande taille réussi

La référence 65A7NQ 2024 de la marque Hisense plaît pour ses belles finitions et ses bordures fines tout autour de l’écran pour laisser pleinement s’exprimer cette très grande diagonale de 65 pouces — soit 164 cm. L’immersion est totale avec une telle taille d’écran, et l’interface est très agréable à utiliser.

Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque, est simple à appréhender, fluide, et qui est personnalisable en y ajoutant, par exemple, vos applications ou chaînes préférées. À ce propos, on a bien accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. Les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont bien de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Une bonne expérience de visionnage, avec quelques limite pour les joueurs

Grâce à la technologie Qled, l’écran offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’Oled. Cette qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permet d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Côté son, Hisense intègre sur son téléviseur un système sonore d’une puissance de 20 W compatible Dolby Atmos et Audio pour un résultat immersif et un audio bien vaste, durant vos soirées ciné maison.

Enfin, pour ce prix, on apprécie la présence de ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. En revanche, la dalle est quant à elle à 60 Hz, et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X… C’est assez dommage, mais pour le prix, on lui pardonnera facilement.

