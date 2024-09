Amazon baisse de 35 % ce kit de 2 caméras de surveillances (4K, reconnaissance faciale, projecteur et alarme intégrée…)

Un capteur 4K, une lampe et une alarme intégrée, la détection et le suivi de mouvements, voilà tout ce que propose la eufyCam E330 (Pro) et si vous êtes intéressé, un kit de 2 caméras est bradé à -35 %.Â

eufyCam E330 (Pro) // Source : site officiel

En optant pour le modèle E330 (Pro) de la marque Eufy, vous avez une caméra bien équipée pour éviter les intrusions. Pour cela, elle s’équipe d’un capteur 4K, peut filmer même de nuit et se trouve même censée reconnaître vos proches pour augmenter la sécurité de la maison, grâce à sa reconnaissance faciale. Elle est bourrée de fonctionnalités, et se trouve nettement plus intéressante dans ce kit remisé à 35 % sur Amazon.

Quels sont les atouts de ce kit eufyCam E330 (Pro) ?

Deux caméras extérieures simples à installer

Enregistre les vidéos en 4K, avec une vision nocturne en couleurs

Alarme et lampe intégrée, détecte les mouvements…

Habituellement à 399 euros, le kit de deux caméras eufyCam E330 (Pro) est aujourd’hui remisé à 259,99 euros sur le site d’Amazon.

Des caméras robustes, facile à installer

La caméra eufyCam E330 (Pro) jouit d’une belle qualité de fabrication et dont sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries grâce à sa certification IP67.Â

Parfaite pour l’extérieur, l’installation se fait facilement et mieux encore, elle filme en continu grâce à une alimentation par câble. Elle peut couvrir tous les coins de votre maison, (jusqu’à 464 m²), évitant les angles morts de sécurité causés par les coupures Wi-Fi ou une couverture Wi-Fi insuffisante. La connectivité sans fil fonctionne à des distances allant jusqu’à 25 m entre les caméras et la base.Â

Bourrées de fonctionnalités pour surveiller efficacement les alentours

Pour offrir un rendu net et précis, le modèle E330 (Pro) offre une définition 4K et un angle de vision de 135°. Résultat : les vidéos délivrent un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs sur une grande zone. Même la nuit tombée, la qualité est au rendez-vous et les images sont en couleurs grâce à sa torche intégrée. Et, si un mouvement suspect est détecté, le projecteur ou l’alarme s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

À ces bons points s’ajoutent la reconnaissance faciale. Elle va pouvoir identifier vos proches, ou avertir si un inconnu est rentré chez vous. La EufyCam E330 (Pro) vous envoie une notification sur votre téléphone avec, en prime, une photo de la personne. Parfait donc pour éviter les fausses alertes. Mieux encore, la marque ajoute une fonction de suivi croisé. Elle permet de suivre en vidéo les déplacements d’un individu pour une identification et un suivi d’activité précis.

Bien sûr, il sera possible de consulter le flux vidéo en direct, de définir des zones de surveillances, mais aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Les images sont directement stockées localement avec 16 Go et jusqu’à 16 To avec le HomeBase. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment.

