Cette caméra de sécurité a une fonction aussi surprenante que pratique

Avec ses nouvelles eufyCam E330 Professional, eufy Security (Anker) propose la première caméra de surveillance connectée capable de travailler en équipe et de suivre de pièce en pièce le moindre malandrin.

Les innovations dans le domaine des caméras de surveillances connectées sont rares et contre toute attente, c’est le challenger eufy Security (filiale de Anker) qui nous surprend très agréablement, à l’IFA 2023, avec un modèle à suivi croisé. De quoi faciliter l’installation des caméras dans votre maison.

Une caméra qui travaille en équipe

La nouvelle eufy Security eufyCam E330 Professional est une caméra de sécurité qui semble tout ce qu’il y a de plus classique malgré un design particulièrement travaillé. Elle propose en plus la vision de nuit en couleur grâce à sa torche intégrée, un capteur 4K, une alarme intégrée, la détection et le suivi de mouvements. Elle résistera en plus aux intempéries avec une certification IP67.

Cette fiche technique devrait à elle seule suffire à vous intéresser. Mais ce qui a retenu notre attention est sa fonction de suivi croisé. Cette technologie permet de relier automatiquement les vidéos d’un même événement ou d’une même personne, dans l’ordre d’apparition sur plusieurs caméras eufyCam E330.

Pour faire simple, un individu passe dans votre jardin et entre dans votre domicile pour visiter chaque pièce de votre domicile. Si vous avez installé ces caméras dans tous ces lieux, elles vont faire en sorte que vous puissiez suivre en vidéo les déplacements de cette personne pour une identification et un suivi de son activité très précis.

Un outil très utile pour les forces de police, et pourquoi ne pas utiliser le haut-parleur des caméras pour faire peur aux voleurs en leur détaillant en plus leurs déplacements pour les déstabiliser encore plus. Cela permet en plus de réduire les conséquences parfois néfastes des angles morts, en ayant un déroulé complet et chronologique d’une intrusion.

L’eufyCam E330 sera disponible à la mi-septembre au prix de 649,99 euros en pack de quatre avec un Hub HomeBase 3 399,99 euros pour 2 caméras avec HomeBase et 129,99 euros une caméra supplémentaire. Attention, même seule elle aura besoin du hub pour fonctionner.

