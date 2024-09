Amazon est de retour avec un petit cadeau musical en marge de son Prime Day

Petit √† petit, Amazon Music Unlimited se fait une place de choix dans le paysage du streaming, en proposant notamment un son HD avec de l’audio spatial, beaucoup mieux que celui propos√© par Spotify et Deezer. Puisqu’il faut le voir pour le croire, tout le monde peut pr√©tendre √† trois mois gratuits et si vous √™tes membre Prime, vous avez m√™me quatre mois offerts.

Amazon Music Unlimited est un service de streaming en ligne pour √©couter de la musique partout, comme le font Deezer et Spotify. Si vous √™tes m√©lomane et que vous mettez l’accent sur la qualit√© du son, vous devriez lui laisser sa chance, parce qu’Amazon y porte une attention toute particuli√®re. Et juste avant son Prime Day, la firme de Jeff Bezos vous offre jusqu’√† quatre mois.

Les avantages d’Amazon Music Unlimited

Un son HD et compatible Dolby Atmos qui fait la différence

Tout le monde peut le tester pendant 3 mois

Pas de pubs, de la musique, des podcasts, un mode hors connexion…

L’abonnement Amazon Music Unlimited co√Ľte normalement 10,99 euros par mois. En ce moment et jusqu’au 10 octobre 2024 √† 17h, vous pouvez l’essayer gratuitement pendant trois mois, quatre mois si vous √™tes d√©j√† membre Prime.

Avant les Jours Flash Prime, testez Amazon Music Unlimited

Nous entrons dans la p√©riode o√Ļ il commence √† faire bon √™tre abonn√© Amazon Prime. Au-del√† des programmes disponibles toute l’ann√©e, comme la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ou la saison 4 de The Boys, vous avez aussi des jours de promotions uniquement r√©serv√©s aux membres Prime. D’ailleurs, les 8 et 9 octobre prochain, il y aura les Jours Flash Prime, similaire au Prime Day.

Autre avantage √† √™tre membre Prime en ce moment : Amazon vous propose de tester son service de streaming musical Amazon Music Unlimited. Vous √™tes membre Prime ? Vous pouvez y acc√©der pendant quatre mois. Sinon, c’est quand m√™me trois mois d’essai qui vous attendent. L’offre est disponible jusqu’au 10 octobre 2024, 17h. Si vous √™tes s√©duit et souhaitez continuer d’en profiter, vous serez factur√© 10,99 euros par mois suite √† l’essai gratuit. Et c’est annulable √† tout moment.

Un son HD et du Dolby Atmos pour se régaler

Pourquoi choisir Amazon Music Unlimited plut√īt que Spotify ou Deezer ? Le g√©ant am√©ricain tire son √©pingle du jeu en peaufinant la qualit√© du son propos√©. D√©j√†, avec l’audio spatial dont profitent des milliers de titres : Dolby Atmos et 360 Reality Audio. Si vous avez un casque ou des enceintes compatibles, vous allez voir une nette diff√©rence.

En plus, vous avez le son HD et m√™me Ultra HD. Avec le premier, vous b√©n√©ficiez d’un son avec qualit√© CD, pour √™tre plus fid√®le √† l’enregistrement d’origine. Le second est encore meilleur, avec un d√©bit 10 fois sup√©rieur √† celui de la concurrence, jusqu’√† 24 bits et 192 kHz. La seule chose que l’on pourrait reprocher √† Amazon Music Unlimited c’est son application mobile, que ce soit sur iOS ou Android, qui est moins user-friendly que la concurrence. Mais rien d’insurmontable apr√®s un petit temps de prise en main.

Si vous hésitez à vous inscrire à une plateforme de streaming, vous pouvez vous aider du guide comparatif sur tous les services disponibles en ce moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.