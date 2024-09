Boulanger lance une belle promo sur ce nouveau TV 4K Mini LED 55″ (144 Hz, HDMI 2.1)

À quelques jours du début des French Days, on trouve déjà quelques promotions intéressantes côté TV. Vous devriez trouver votre bonheur avec ce modèle Mini LED Hisense de 55 pouces doté d’un mode 144 Hz qui chute à moins de 650 euros.

Hisense MiniLED 55U7NQ 2024 // Source : site officiel

Avec une dalle Mini LED, compatible avec les meilleures normes vidéos, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, Hisense frappe fort avec ce nouveau téléviseur. D’ailleurs, pour les intéressés, le modèle 55U7NQ est d’ores et déjà en promotion et s’affiche à un prix plus doux.

En quoi le Hisense 55U7NQ 2024 est un bon TV ?

Sa dalle Mini Led 4K HDR et 144 Hz

Sa compatibilité avec les normes HDR10+, HLG, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Ses 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Lancé à 899 euros, puis réduit à 699 euros, le téléviseur Hisense Mini LED 55U7NQ 2024 vous revient à 649 euros sur le site Boulanger, grâce à une ODR de 50 euros.

Une dalle Mini LED qui en met plein les yeux

Le Hisense 55U7NQ de 2024 ne manque pas d’élégance avec un design minimaliste arborant des bordures quasi inexistantes sur sa diagonale de 55 pouces, le tout soutenu par un pied solide. Pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions, Hisense opte pour un rétroéclairage Mini-LED conférant plus de luminosité et de contraste qu’une dalle LED, avec un filtre à points quantiques (QLED) qui améliore considérable la qualité de l’affichage.

N’oublions pas la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), et la panoplie de traitements d’image avec entre autres le HDR10+, le HDR HLG ou encore le Dolby Vision. Grâce à ces traitements, l’image devient plus contrastée et plus détaillée. Côté son, on peut compter sur des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour un son plus riche.

Un TV qui maîtrise aussi bien le gaming

Sur cette référence, l’écran assure ainsi une belle fluidité d’image lors de visionnage de films d’action, de sport ou bien entendu de sessions de gaming. On a droit à quatre entrées HDMI 2.1 qui permettent d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux compatibles sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. La marque va même jusqu’à proposer un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD.

Les technologies d’optimisations telles que le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) sont aussi de la partie. Parfait pour limiter les latences et les déchirements d’image pour une bonne réactivité en jeu.

Le TV est animé par Vidaa U, le système d’exploitation maison d’Hisense. C’est peut-être la seule chose que l’on pourrait reprocher à ce modèle en ne choisissant pas Google TV. On a tout de même droit à une interface simple à appréhender, fluide, et personnalisable. Elle donne bien accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. Enfin, les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec cette référence Hisense, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED).

