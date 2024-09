Amazon invite le cinéma chez vous à petit prix avec ce géant TV 4K de 75 pouces

Pour profiter de vos films, séries et jeux vidéo sur une surface plus que raisonnable, voici le téléviseur connecté TCL 75V6B qui affiche de la 4K sur une diagonale de 189 cm. Il est en plus en promo à -16 % chez Amazon.

La TV 4K TCL 75V6B // Source : TCL

Avec une compatibilitĂ© HDR et l’intĂ©gration de Google TV dans son Ă©cosystème, le Smart TV TCL 75V6B s’impose comme une solution viable pour celles et ceux qui aiment le grand spectacle, mais dans leur salon. PrĂ©voyez un peu de recul pour ne pas vous brĂ»ler la rĂ©tine et une chose est sĂ»re : son prix en ce moment ne va pas vous brĂ»ler le porte-monnaie.

Pourquoi choisir la TCL 75V6B et pas une autre ?

Google TV est très permissif pour installer des apps tierces

L’option Game Master 2.0 fait la diffĂ©rence sur vos jeux

La compatibilitĂ© HDR (HDR10 et HLG) embellit l’image

Depuis sa sortie en 2024, car oui, c’est un TV rĂ©cent, le TCL 75V6B Ă©tait affichĂ© Ă 799 euros. Amazon propose toutefois une petite baisse de prix en ce moment : vous pouvez l’avoir pour seulement 671,16 euros.

Un menu copieux avec de la 4K HDR, Google TV et Dolby Audio

Le TCL 75V6B va s’intĂ©grer parfaitement dans votre salon, avec Ă©lĂ©gance qui plus est, car sa dalle de 75″ est totalement bordeless. Tout au plus, vous aurez une petite largeur en bas pour le rĂ©cepteur IR de la tĂ©lĂ©commande et les pieds qui dĂ©passent de chaque cĂ´tĂ© si vous la posez sur un meuble. Sachez qu’elle peut tout aussi bien ĂŞtre accrochĂ©e Ă un mur, si vous avez la place et le support VESA compatible.

Pour profiter de vos contenus multimĂ©dia, vous avez un affichage LED classique qui affiche de la 4K HDR avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 hz. Une rĂ©solution classique, idĂ©ale pour les films et sĂ©ries, peut-ĂŞtre un peu faible pour les jeux vidĂ©o, surtout si vous jouez sur PlayStation 5 ou Xbox Series. La TV profite en plus de l’IPQ 2.0 Engine pour upscaler les contenus UHD avec l’aide de l’intelligence artificielle. Et elle optimise aussi le contenu 4K pour amĂ©liorer la clartĂ© et la fluiditĂ©.

Installez les apps que vous souhaitez avec Google TV

Ce tĂ©lĂ©viseur utilise directement l’interface Google et l’OS Android. Ainsi, vous avez accès Ă un vaste catalogue d’applications sur le Play Store, mais si vous passez le TV en mode dĂ©veloppeur, vous pourrez autoriser les installations depuis des sources externes et ainsi installer des .apk pour personnaliser votre tĂ©lĂ©viseur.

Si vous comptez jouer un peu avec ce tĂ©lĂ©viseur, il propose le mode Game Master 2.0. Avec ça, la latence est rĂ©duite, vous profitez de la Dolby Vision sur vos jeux, avec un menu spĂ©cial, le Game Bar, pour des options dĂ©diĂ©es au gaming que vous ne retrouvez pas dans le menu classique. Surtout qu’avec 3 ports HDMI 2.1 et un port USB 2.0, vous pouvez brancher toutes vos consoles, lecteurs et pĂ©riphĂ©riques externes.

Qui dit Google TV dit assistant Google : celui-ci est bien entendu intĂ©grĂ© Ă la TV, ce qui permet de commander celle-ci Ă la voix lorsqu’elle est allumĂ©e. Si vous la laissez en veille et que vous avez un appareil type Google Nest, vous pouvez mĂŞme l’Ă©teindre/allumer Ă la voix.

