Cet écran PC LG Full HD (100 Hz) est à un si petit prix qu’il va en faire craquer plus d’un

Pour agrémenter votre bureau d’un bon petit écran Full HD avec une dalle VA, une diagonale de 21″ et surtout une fréquence de 100 Hz, cette offre chez Boulanger est ce qui se fait de mieux en ce moment.

L’écran LG 22MR410-B, de son nom complet, est un écran d’ordinateur qui, même au plein tarif, est super intéressant : 79,99 euros. Mais Boulanger entre dans la danse et propose une réduction de 15 euros, ce qui, à cette échelle, représente 19 %. Vous pouvez donc le commander pour moins de 70 euros.

Les 3 raisons de craquer pour l’écran PC LG

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz

De la Full HD sur 21″, très confortable

Il est compatible AMD FreeSync, si vous comptez jouer avec

Sur le site de LG, cet écran de 21″ est affiché à 79,99 euros. C’est pourquoi nous vous conseillons de passer chez Boulanger, où il est disponible pour 64,80 euros.

Un écran pour la bureautique et même un peu de gaming

Qualifier le LG 22MR410-B de moniteur sans prétention serait mentir. Même si son prix laisse à penser qu’il s’agit d’un écran quelconque, il n’en est rien puisque ce modèle se targue de pouvoir afficher jusqu’à 100 images seconde. Et ça fait la différence avec des écrans similaires qui peuvent se borner à 60 Hz, voire 75 Hz pour les plus téméraires.

Cette haute fréquence de rafraîchissement permet de profiter d’animations fluides, notamment si vous comptez l’utiliser pour quelques sessions de gaming. En plus, il est compatible AMD FreeSync, donc si vous avez du matériel compatible, il peut synchroniser la fréquence d’affichage avec celui-ci. Il ne faut pas non plus être trop exigeant avec lui, puisqu’avec 5 millisecondes de latence, ça risque de vous pénaliser sur les jeux qui demandent trop de réflexes.

Une bonne connectique et un filtre lumière bleue

Vous avez donc un écran Full HD sur une diagonale de 21″. Les bords sont relativement fins sur les côtés et le dessus, un peu plus épais pour celui du bas. Vous pouvez incliner l’écran d’avant en arrière, mais par contre, vous ne pouvez pas le régler en hauteur. Pensez bien à la poser à hauteur des yeux, quitte à le relever un peu avec un support.

Il bénéficie d’un filtre lumière bleue, qui permet de moins fatiguer les yeux et moins compliquer l’endormissement si vous comptez l’utiliser avant d’aller au lit. Ça limite aussi les maux de tête et autres désagréments liés à son utilisation.

Pour la connectique, vous avez un port HDMI 1.4 et un port VGA. Il n’y a ni prise casque, ni port USB, ni haut-parleur, mais pour le prix, il ne faut pas être trop gourmand.

