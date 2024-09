Philips Hue : cette guirlande connectée idéale pour Noël bénéficie d’une grosse réduction, mais aujourd’hui seulement

La Philips Hue Festavia est une grande guirlande lumineuse colorée connectée, que l’on peut aussi bien installer sur un sapin qu’en extérieur, pour profiter de soirées chaleureuses en plein air. Actuellement, Mano Mano la propose à 251 euros au lieu de 364 euros, mais attention, cela ne va pas durer !

Aux côtés des ampoules, lampes et autres rubans lumineux connectés de la gamme Philips Hue, on trouve aussi des références moins connues, comme la guirlande lumineuse colorée connectée Festavia, que la marque a présentée il y a plus de deux ans. Un appareil de 40 mètres pilotable facilement qui peut pimper votre sapin de Noël, votre jardin ou même la pièce de votre choix chez vous. Si elle vous intéresse, sachez qu’aujourd’hui seulement, vous pouvez vous l’offrir pour moins de 300 euros.

La Philips Hue Festavia, c’est quoi ?

Une guirlande lumineuse de 40 m avec 500 LEDs

16 millions de couleurs disponibles + l’effet Gradient

Un modèle contrôlable avec les assistants vocaux

Auparavant affichée à 364,99 euros, la guirlande lumineuse connectée Philips Hue Festavia est actuellement proposée à 359 euros chez Mano Mano. Mais grâce au code promo SELS31EAJ4WQ7O766POW, valable uniquement aujourd’hui, la guirlande peut vous revenir à 251 euros.

Une guirlande résistante pour l’intérieur et l’extérieur

La Philips Hue Festavia est une guirlande lumineuse colorée de 40 mètres, coupée en deux segments de 20 mètres, qui comporte en tout 500 LEDs. En apparence, elle ressemble à la grande majorité des guirlandes destinées à décorer un sapin de Noël, et comme il est d’usage avec ce genre de modèle, son démêlage peut être ardu, les LEDs pouvant avoir tendance à s’accrocher.

Mais une fois le déroulage achevé, vous pourrez ensuite brancher la guirlande à une prise ou à une batterie, que cela soit à l’intérieur de votre domicile ou en extérieur. Oui, la guirlande est certifiée IP54 : elle est donc résistante aux projections d’eau et à la poussière, et peut donc être installée dehors sans problème.

Une lumière colorée pour une ambiance chaleureuse

Une fois la guirlande Festavia bien installée, la multitude de LEDs pourront diffuser une lumière colorée, ou même blanche. Sur l’application Philips Hue, vous pourrez faire votre choix parmi plus de 16 millions de couleurs, rien que ça. Il y a donc largement de quoi faire pour se concocter des compositions lumineuses adaptées à chaque moment de la journée. Sur l’application, vous pourrez même retrouver plusieurs effets (bougie, scintillement, étincelle…) pour agrémenter vos soirées festives. Et pour couronner le tout, la guirlande propose l’effet « Gradient », et peut donc afficher un dégradé de couleurs du plus bel effet.

Pour vous faciliter la tâche lors du pilotage des LEDs, Philips Hue a pensé à la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri. Ainsi, vous pourrez lancer des requêtes vocales à tout moment pour personnaliser, activer ou désactiver votre éclairage très facilement. Enfin, sachez que pour que l’expérience soit vraiment complète, il est vivement conseillé de s’équiper d’un pont de connexion Hue Bridge, vendu séparément. Cette pièce indispensable permet de bénéficier d’une longue portée grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Il est néanmoins possible de se passer du pont et d’utiliser simplement la guirlande avec le Bluetooth, et de la piloter depuis l’application via ce protocole, mais la portée sera moins longue (environ 10 mètres).

Pour en savoir encore plus sur la gamme du constructeur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.

