Enfin de la concurrence pour les guirlandes lumineuses connectées pour sapin de Noël

Twinkly n'est plus le seul à opérer sur ce marché très spécifique. Philips Hue lance sa guirlande lumineuse connectée pour votre sapin ou votre maison.

Le comble du technophile est évidemment de connecter son sapin de Noël. Un équipementier l’a bien compris, Twinkly qui est la référence de ce marché de niche depuis des années. Le Twinkly Strings, par exemple, est vendu un peu plus de 100 euros sur Amazon, avec une application dédiée où l’on peut créer des scénarios personnalisés, ainsi que la compatibilité avec les environnements Amazon Alexa et Google Home (Assistant).

Amateurs de RGB ! Cette année j’ai passé un level, j’ai connecté le sapin ! pic.twitter.com/RFRvX0ok3e — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) December 5, 2021

Cette année, il faudra néanmoins compter sur un nouveau concurrent de taille. Signify, l’entreprise derrière les produits Philips Hue, lance sa guirlande connectée : Philips Hue Festavia.

250 mini LED

Cette dernière a une longueur totale de 20 mètres, sur laquelle sont réparties 250 mini LED. Comme Twinkly, vous pourrez décorer votre sapin ou votre maison. Comme n’importe quelle ampoule Hue, tout est contrôlable depuis l’application Signify Philips Hue. En plus de la couleur, l’utilisateur peut également régler la luminosité.

L’activation et la désactivation peuvent être contrôlées via des automatisations ou via une simple minuterie. De plus, l’éclairage des guirlandes peut par ailleurs être synchronisé avec la musique à l’aide de Spotify ou de Samsung SmartThings, afin qu’elles clignotent, brillent et changent de couleur en fonction de ce que vous écoutez, ce qui nécessite évidemment une connexion via Zigbee.

Comme Twinkly, l’intérêt de ce produit est de pouvoir créer des dégradés avec des clignotements. Sur la Philips Hue Festavia, on peut définir cinq tonalités de couleur dans le spectre RGBW. Les 250 mini LED ne peuvent pas toutes être contrôlées individuellement. En revanche, vous pouvez tout de même créer de réelles animations colorées, avec des effets de scintillement.

Comptez 160 euros, c’est loin d’être accessible, avec une disponibilité seulement sur le site officiel Philips Hue.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.