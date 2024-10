Honor 200 Smart : un smartphone avec écran 120 Hz encore plus à petit prix grâce à cette offre

Le Honor Smart 200 est un smartphone 5G d’entrée de gamme disponible depuis peu sur le marché, que vous retrouvez avec une petite promotion de 40 euros en ce moment chez Rue du Commerce, le faisant passer de 219 euros à seulement 179 euros.

Honor 200 Smart // Source : Honor

Si votre budget est limité et qu’il vous faut quand même un nouveau smartphone, on peut toujours s’arranger pour trouver de bons rapports qualité/prix. C’est le cas avec le Honor 200 Smart, un modèle qui vient en plus de sortir et qui répond à tous les besoins de base pour un téléphone.

De bonnes raisons d’essayer le Honor 200 Smart

Vous avez un bel écran Full HD+ de 6,8″ à 120 Hz

La batterie de 5 200 mAh offre une belle autonomie d’une journée et demie

Avec 256 Go de mémoire, vous êtes bien !

Depuis sa sortie cette année, le Honor 200 Smart coûte 219 euros. Sauf en ce moment chez Rue du Commerce où vous pouvez le commander à 179,95 euros, ce qui est vraiment intéressant.

Un smartphone pas cher, oui, mais à quel prix

Vous vous en doutez, un smartphone qui coûte aux alentours de 200 euros doit forcément faire quelques concessions quelque part. C’est pour ça qu’il faut voir le smartphone Honor 200 Smart comme une entrée de gamme pour un usage quotidien classique, et pas comme un foudre de guerre. Par exemple, avec 8 Go de RAM, il peut pêcher un peu côté fluidité. Donc ne comptez pas trop sur lui pour les gros jeux 3D. Par contre, ses 256 Go de mémoire interne sont plutôt généreux et vous pourrez installer toutes vos apps sans problème.

Il fait un peu aussi le dos rond au niveau des capteurs et de la résolution photo/vidéo. Il est en effet limité à de la Full HD (pour la vidéo), par contre, vous pouvez faire des clichés en 8160 x 6120 pixels maximum. Le tout s’articule autour du processeur Snapdragon 4 Gen 2, une puce que vous retrouvez par exemple sur le Xiaomi Redmi 12 5G.

Un écran et une batterie qui forcent le respect

Tout n’est pas à jeter sur ce smartphone, loin de là. L’écran : une dalle de 6,8″ qui affiche 1 080 x 2 412 pixels, soit de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement que vous pouvez faire grimper jusqu’à 120 images par seconde.

La batterie, elle aussi, est de bonne facture : une capacité de 5200 mAh compatible charge rapide 35W. Vous avez donc une autonomie qui peut frôler les deux jours si vous n’êtes pas trop dessus. C’est vraiment un téléphone à destination de personnes qui s’en servent principalement pour les appels et les messages, avec un peu d’Internet. Si vous devez faire plaisir à un grand-parent ou autre, c’est vers ce genre de modèle qu’il faut se tourner.

