Amazon retire 300 € à ce puissant laptop HP doté d’un écran Oled et d’un i7 de 13e gen

Entre sa dalle Oled 2,8K, son processeur i7 de 13ᵉ gen et son design ultralĂ©ger, le PC portable HP Pavilion Plus 14-ew0000sf va plaire au plus grand nombre. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’il coĂ»te 300 euros de moins grâce Ă cette offre Amazon.Â

Avec un nombre important de rĂ©fĂ©rences, la gamme Pavillon d’HP arrive Ă sĂ©duire avec sa fiche technique polyvalente. La version Plus va plus en loin en s’équipant d’une dalle Oled pour offrir une belle qualitĂ© d’image. Ce modèle Plus 14-ew0000sf en profite, et se trouve ĂŞtre propulsĂ© avec une Intel i7 de 13ᵉ gĂ©nĂ©ration. De bons arguments qui s’ajoutent Ă une remise de 300 euros.

Le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf est convaincant pour…

Sa légèreté et son endurance

Son Ă©cran 2.8K Oled de 14 pouces

Sa fiche technique musclée : i7-1355U, 16 Go de RAM et 512 Go SSD

Sans oublier une connectique généreuse

Vendu au départ à 1 099 euros, le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf voit son prix baisser de 27 % sur Amazon, et se trouve à présent à 799 euros.

Une jolie conception, avec un écran de qualité

Le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf est une machine idéale pour tous ceux qui souhaitent acquérir un ultrabook performant et polyvalent à emporter facilement avec eux. Il mise sur un châssis léger et compact avec une épaisseur à 18 mm pour 1,38 kg sur la balance. Une bonne chose pour les utilisateurs nomades, qui peuvent même compter une bonne connectique. Malgré sa finesse, on a droit à un port Thunderbolt 4, un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, une sortie HDMI 2.1 et une prise casque audio.

C’est une fois allumĂ©e que le laptop HP dĂ©voile son atout principal. On dĂ©couvre un Ă©cran Oled de 14 pouces avec une dĂ©finition 2,8 K (2 880 x 1 880 pixels) très apprĂ©ciable, avec des contrastes infinis et des noirs profonds. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualitĂ© d’affichage, que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des sĂ©ries, le confort visuel sera au rendez-vous. D’ailleurs, la prĂ©sence de deux haut-parleurs signĂ©e Bang & Olufsen apporte un rendu plus immersif et une meilleure qualitĂ© audio.Â

Une machine qui a du répondant

Dans ses entrailles, on y trouve un processeur Intel Core i7-1355U couplée à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, le PC portable ultrabook se comporte comme un charme : avec ce combo, il est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Ce CPU intègre également une puce Iris Xe Graphics qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte.

Vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité. Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 13 heures d’autonomie en lecture vidéo. Un laptop endurant pour travailler tranquillement loin d’une prise, d’ailleurs, il est compatible avec la charge rapide. D’après la marque, quarante-cinq minutes de charge permettent de récupérer 50 % de la batterie.

Afin de comparer le HP Pavilion Plus 14-ew0000sf avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.