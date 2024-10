Boulanger vous fait économiser 200 € sur ce moniteur gaming QD-OLED ultra-fluide (240 Hz) signé MSI

L’Ă©cran PC gamer MSI MAG 271QPX, dotĂ© d’une dalle QD-OLED de 27 pouces rafraĂ®chis Ă 240 Hz, est une rĂ©fĂ©rence qui devrait ravir les amateurs de jeux nerveux en quĂŞte d’une bonne fluiditĂ©. Ces derniers pourront en ce moment le voir affichĂ© Ă 599,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Boulanger.

Les gamers qui aiment lancer des jeux rapides et compĂ©titifs sont en droit d’attendre d’un Ă©cran PC qu’il soit suffisamment fluide et rĂ©actif pour ne rien louper dans la partie. Ils pourront par exemple se tourner vers le modèle MSI MAG 271QPX, qui marque des points avec son taux de rafraĂ®chissement de 240 Hz, mais Ă©galement avec son bel Ă©cran QD-OLED aux couleurs vibrantes. Actuellement, cette rĂ©fĂ©rence pointue est proposĂ©e Ă moins de 600 euros grâce Ă une rĂ©duction doublĂ©e d’un code promo.

Que propose ce MSI MAG 271QPX ?

Une dalle QHD QD-OLED de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un taux de réponse de 0,03 ms

Le support de la norme HDR 400 True Black

Auparavant affichĂ© Ă 799,99 euros, puis rĂ©duit Ă 649,99 euros, l’Ă©cran PC gamer MSI MAG 271QPX est aujourd’hui disponible Ă 599,99 euros chez Boulanger grâce au code promo MSI50.

Un Ă©cran ergonomique avec une dalle sublime

L’Ă©cran PC gamer MSI MAG 271QPX est un modèle aux angles marquĂ©s, surtout au niveau de son pied solide, qui renforcent son identitĂ© visuelle « gaming ». Mais dans l’ensemble, le design est plutĂ´t classique pour un tel produit de la marque, avec son coffre Ă l’arrière qui hĂ©berge toute la partie Ă©lectronique et le système de refroidissement. L’Ă©cran est aussi assez ergonomique et peut s’adapter aux prĂ©fĂ©rences de chaque utilisateur : il peut ainsi ĂŞtre inclinĂ© Ă un angle de 30 degrĂ©s vers l’avant et l’arrière, avec aussi un rĂ©glage de hauteur confortable. Il peut mĂŞme ĂŞtre pivotĂ© pour une utilisation verticale, ce qui peut ĂŞtre bien pratique pour lire un chat de stream, par exemple.

Le vĂ©ritable atout de cet Ă©cran est Ă©videmment cette dalle QHD (2560 x 1440 pixels) QD-OLED de 27 pouces, qui promet donc des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vibrantes, et aucun phĂ©nomène de blooming autour des Ă©lĂ©ments lumineux. Niveau couverture des espaces colorimĂ©triques, le spectre DCI-P3 est couvert Ă 99 %, ce qui est tout Ă fait satisfaisant : on peut ainsi profiter d’images bien plus rĂ©alistes, notamment grâce Ă la technologie Quantum Dot. Pour couronner le tout, la dalle supporte la norme HDR 400 True Black, un mode qui affiche des noirs plus profonds et une plage dynamique très Ă©levĂ©e.

Des performances gaming de haute volée

Le MSI MAG 271QPX est rĂ©solument calibrĂ© pour les jeux compĂ©titifs et les combos nerveux. Il n’y a qu’Ă voir son taux de rafraĂ®chissement de 240 Hz, qui garantit une fluiditĂ© exemplaire et des mouvements bien clairs, ainsi que son taux de rĂ©ponse quasi instantanĂ© de 0,03 ms seulement. Autant dire que les amateurs de jeux de courses, de stratĂ©gie ou encore les FPS pourront effectuer des mouvements bien rapides et prĂ©cis, sans retard Ă l’affichage. Et pour ne rien gâcher, l’Ă©cran est aussi Ă©quipĂ© de la technologie AMD FreeSync, qui lutte contre les dĂ©chirures d’Ă©cran et les saccades. Veillez bien sĂ»r Ă possĂ©der une carte graphique AMD Radeon compatible.

Le MSI MAG 271QPX propose par ailleurs plusieurs fonctionnalitĂ©s d’assistance en jeu, comme le « Smart Crosshair », qui dĂ©tecte la couleur de la mire dans des jeux de tirs pour la changer automatiquement si elle est trop similaire Ă celle de l’arrière-plan. Viser sera donc bien plus facile. Le mode « Optix Scope » fournit quant Ă lui un outil de cible avec plusieurs niveaux de zoom. Enfin, cĂ´tĂ© connectique, l’Ă©cran PC est dotĂ© de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, d’un port USB-C et d’une sortie casque.

