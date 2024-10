iRobot Roomba Combo 2 Essential : prix cassé sur Amazon pour ce nouveau robot aspirateur-laveur avec station d’autovidage

iRobot vient de dévoiler son robot aspirateur Roomba Combo 2 Essential, un nouveau modèle abordable capable d’aspirer et de laver les sols, et même de vider automatiquement son bac à saletés. Une référence polyvalente, et surtout déjà plus accessible qu’à sa sortie : Amazon propose en effet ce robot à 279 euros au lieu de 399 euros, son prix de lancement.

iRobot fait partie de ces marques qui dominent le marché des robots aspirateurs. Le hic, c’est que ses modèles performants et polyvalents ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Le fabricant n’a heureusement pas ignoré les personnes au budget serré (mais tout de même désireuses de se débarrasser de la corvée d’aspiration) et lancé, il y a seulement quelques jours, le Roomba Combo 2 Essential, un robot aspirateur accessible qui aspire et lave, et qui est même accompagné d’une station d’autovidage. Son prix de départ approche les 400 euros, ce qui est déjà assez avantageux, mais en ce moment, Amazon le propose à moins de 280 euros.

Les avantages de l’iRobot Roomba Combo 2 Essential

Une aspiration puissante et des brosses pour peaufiner le nettoyage

Un nettoyage humide avec une lingette

Des capteurs pour éviter les obstacles et les chutes

Une station d’autovidage pratique

Un nettoyage complet

L’iRobot Roomba Combo 2 Essential a beau être un robot aspirateur qui se concentre, comme son nom l’indique, sur l’essentiel, il peut tout de même se vanter de non seulement aspirer les sols, mais aussi les laver ; une action 2-en-1 que ne proposent pas de nombreux robots aspirateurs très onéreux. Ce Roomba Combo 2 Essential est donc équipé d’un bac détachable sur lequel on fixe une lingette, qui va s’imbiber grâce au réservoir d’eau intégré.

Retenez que contrairement à des modèles plus premium et autonomes, cet appareil ne peut pas reconnaître les tapis et risquerait de les mouiller si la lingette de lavage est fixée au robot lors de son passage. Il vaut mieux donc enlever vos tapis avant le nettoyage, ou tout simplement ôter le bac de nettoyage humide. Sachez aussi que tant que la lingette de lavage est attachée au robot, ce dernier aspirera et lavera toujours simultanément.

Outre cette lingette, le robot aspirateur est également muni d’une brosse en V et d’une brosse latérale qui vont l’aider à peaufiner le nettoyage de vos sols. On peut aussi compter sur quatre niveaux de puissance d’aspiration. Le Roomba Combo 2 Essential est par ailleurs doté de capteurs d’obstacles qui vont lui permettre d’éviter les petits accidents.

Il se vide tout seul comme un grand

La marque a évidemment dû faire quelques concessions pour maintenir un prix bas. Par exemple, l’iRobot Roomba Combo 2 Essential n’est pas capable de cartographier votre domicile, ce qui lui aurait permis de reconnaître chaque pièce et de pouvoir se concentrer sur une en particulier. Au lieu de là, il navigue de façon autonome dès sa mise en marche. On se rassure tout de même avec la fonctionnalité « Clean Map », qui est un rapport nous permettant de savoir où le Roomba Combo 2 Essential a fait le net. Une petite carte à retrouver sur l’application iRobot Home, laquelle propose d’ailleurs d’autres fonctionnalités bien pratiques, comme la possibilité de faire fonctionner le robot en notre absence ou encore de recevoir des suggestions de programmes de nettoyage. Notez aussi qu’on peut même coupler le robot à des appareils compatibles avec Alexa, Google Assistant ou Siri pour le lancer.

Attardons-nous maintenant sur la station d’autovidage de ce robot : cette base AutoEmpty permet à l’appareil de vider automatiquement toutes les saletés récoltées dans un sac fermé pendant 60 jours maximum. À ce prix, avoir une telle station pratique est plutôt rare. Enfin, côté autonomie, le Roomba Combo 2 Essential peut, selon la marque, aspirer et laver vos sols pendant 2 heures avant de devoir retourner à sa base pour se recharger. Et s’il n’avait pas terminé sa tâche avant de tomber en rade, il pourra la reprendre automatiquement après sa recharge.

