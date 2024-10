Ce PC portable gamer doté du puissant combo RTX 4070 + Ryzen 9 a droit à une belle ristourne

Belle promo en ce moment sur le site d’Asus avec une réduction de 400 euros sur le TUF Gaming A17 version 2123 avec une copie de Star Wars Outlaws offerte.

Asus TUF Gaming A17 // Source : Frandroid

Qui peut le plus, peut le moins : dans cette optique, voici l’Asus TUF Gaming A17 version 2023, un PC portable gaming bien entendu fortement recommandé pour les jeux vidéo, mais pouvant bien sûr servir à toutes vos tâches au quotidien. Bon, ce serait du gâchis de mettre 1299,99 euros pour lancer Excel, surtout que la carte graphique récente roule pas mal des mécaniques.

La toute puissance de l’Asus TUF Gaming A17

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 8 Go DDR6

Processeur AMD Ryzen 9 7940HS jusqu’à 5,2 GHz

L’écran 17,3″ à 144 Hz pour une fluidité sans pareil

C’est une super promo qui vous attend si vous cherchez un PC portable gamer pour partir en vacances à la Toussaint. L’Asus TUF Gaming A17 est aujourd’hui affiché à 1299,99 euros au lieu de 1699,99 euros sur le site d’Asus.

Une machine de guerre pour tout faire tourner en ultra

Avec l’Asus TUF Gaming A17 entre les doigts, vous allez avoir un ordinateur puissant capable de lancer vos jeux, même les plus récents, dans de très bonnes conditions. Alors, il en existe plusieurs variantes, en fonction de la carte graphique ou du processeur intégré. Ici, la référence, c’est 90NR0FL6-M003E0 pour le modèle A17-TUF707XI-HX056.

Derrière ce nom barbare se cache un PC portable un peu imposant : 394 × 264 × 22,9/25,4 mm (il est plus épais au niveau des charnières) pour 2,6 kg. Un beau bébé qui peut peser lourd au bout d’un moment, mais c’est le poids de la puissance. Vous allez d’ailleurs en prendre plein les yeux avec un écran LCD IPS de 17,3″ qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz max. Il affiche 60 % du spectre SRGB mais seulement 62 % du DCI-P3. Donc un PC portable à ne pas forcément conseiller aux graphistes.

Tout est fait pour maximiser vos résultats

Le PC est conçu dans ses moindres recoins pour que vous soyez le plus à l’aise possible. En témoigne le clavier rétroéclairé avec notamment les grands classiques ZQSD qui sont bien mis en évidence pour savoir tout de suite où poser les doigts pour être prêt à réagir à la moindre frame suspecte.

Un petit mot rapide sur ses performances même si vous les avez vues dans les points forts de la machine : un processeur AMD Ryzen 9 7940HS octo-Core 4 GHz / 5.2 GHz Turbo avec 16 Threads et 16 Mo de cache. Avec, vous avez 16 Go de mémoire DDR5 (upgradable jusqu’à 32 Go), un SSD M.2 PCIe de 512 Go et un slot dispo pour en mettre un second.

Bon, le seul petit souci, c’est qu’il est livré sans OS, donc il faudra prendre quelques instants pour installer Windows, Linux, Ubuntu ou tout ce que ce, vous souhaitez d’autre. Petite cerise sur le gâteau : vous avez une copie digitale de Star Wars Outlaws offerte pour tout achat de cet ordinateur !

Si vous cherchez un bon PC gaming avec d’autres composants ou un budget plus restreint, retrouvez une vaste sélection dans notre guide d’achat dédié sur Frandroid.

