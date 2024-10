Deezer : la plateforme de streaming musical offre 3 mois d’abonnement Premium

À l’approche des vacances scolaires, Deezer prolonge d’un mois sa période d’essai de Deezer Premium, qui passe donc de 2 à 3 mois avant que vous ne soyez facturé entre 9 et 11,99 euros euros par mois (selon le forfait choisi, mensuel ou annuel).

Deezer // Source : Frandroid

Le célèbre service de streaming Deezer propose différents types d’abonnements, notamment le modèle Premium proposé ici, qui permet de profiter d’une écoute sans publicités, en mode hors-ligne et avec un son haute-fidélité. Normalement, ce service est facturé 11,99 euros si vous payez mois par mois, ou 9 euros par mois avec l’abonnement annuel. Pour tester tout ça, vous avez non pas deux mois, mais trois mois.

Ce que propose Deezer Premium

Aucune pub ne vient troubler votre écoute

Absolument tous les titres sont disponibles

Écoutez en hors ligne pour ne pas consommer de data

Un mois de Deezer Premium coûte 11,99 euros. Sur un abonnement annuel, ça revient à 9 euros. Donc là avec les trois mois d’essais, vous économisez a minima 35,97 euros.

De la musique gratuite jusqu’à l’année prochaine

Deezer fait un très bel appel du pied à tous ses utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés. Jusqu’au 5 novembre 2024, le célèbre service de streaming français bonifie son offre de découverte de son service Premium en ajoutant un mois sur les deux déjà proposés, soit trois mois en tout. Mais pourquoi payer pour un service qui est d’ores et déjà proposé gratuitement ?

Déjà, parce qu’avec Deezer classique, vous allez avoir de la pub. Entre deux chansons ou deux épisodes de podcast, de la publicité qui va venir casser un peu l’ambiance. Pas le top pour animer un mariage. Tous les titres ne sont en plus pas accessibles, certains artistes réservant leurs morceaux et parfois même des exclusivités aux abonnés Premium.

À vous les playlists personnalisées et recommandées

Bon alors le seul petit défaut avec cet abonnement Deezer Premium, c’est que vous ne pouvez avoir qu’un seul compte. À la différence du compte famille qui permet d’avoir jusqu’à six profils différents, pour que tout le monde ait son petit espace avec ses playlists, etc.

Mais pour la personne abonnée à Deezer premium, il y a de nombreux avantages, en plus de ceux déjà cités. Comme la possibilité de télécharger vos morceaux préférés quand vous êtes en WiFi, pour pouvoir les écouter plus tard quand vous n’avez plus de réseau, le tout avec une qualité WiFi.

Ce n’est pas tout, Deezer apprend de vos goûts et peut lancer des playlists inspirées de vos artistes et morceaux préférés pour vous en faire découvrir de nouveaux. Il y a même des petites fonctions sympas comme les blind tests permettant de jouer entre amis pour découvrir plus rapidement le titre et/ou l’artiste joué.

Deezer peut être installé partout : PC, smartphone, tablette, TV… Il est même compatible avec les services Android Auto et CarPlay, pour s’ambiancer en voiture.

Vous hésitez entre Deezer, Spotify, Apple Music et d’autres services de streaming ? Ils ont été passés au crible dans notre guide des meilleures plateformes de streaming, à retrouver juste ici.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.