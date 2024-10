Cet écran gaming incurvé Samsung 4K de 32″ utilise des mini-LEDS et affiche un bon prix

Pour les gamers avertis qui veulent un écran à la hauteur du reste de leur configuration, vous avez en ce moment le Samsung Odyssey Neo G7 à -20 % chez Électro-Dépôt.

Samsung Odyssey Neo G7 32″ // Source : Samsung

Samsung a décidé de vous mettre bien, en tant que gamer, avec son écran Odyssey Neo G7. D’ailleurs, en général, ces références chez la marque coréenne sont des valeurs sûrs en termes de performances pour les jeux vidéo. Vous avez des modèles plats et d’autres incurvés. Ici, il s’agit de la deuxième option, avec un affichage 4K à 165 Hz pour vraiment être à fond dans vos univers préférés.

Ce qui nous fait craquer pour le Samsung Odyssey Neo G7

De la 4K sur 32″, c’est suffisamment rare pour être souligné

Une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz avec FreeSync Premium Pro

La technologie Mini-LED renforce les contrastes et améliore la luminosité

L’écran PC 4K incurvé de 32″ Samsung Odyssey Neo G7 est actuellement en promotion à 599 euros chez Électro-Dépôt au lieu de 749 euros sur le site officiel.

Incurvé, 4K, 165 Hz, Mini-LED : a-t-il des défauts ?

Amis gamers, vous tenez là un des meilleurs écrans de sa génération, ce qui pourrait presque excuser son prix élevé, malgré la promotion. Avec lui, plus rien ne va vous échapper, et vos yeux vont pleurer (de bonheur, bien sûr) grâce à sa dalle VA incurvée (1000R) et sa résolution UHD 4K (3840×2160). Rappelons le taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms : avec ça, plus rien ne va échapper à votre œil de lynx et vous pourrez aller défier Samuel Etienne sur Valorant. Sans oublier la technologie AMD FreeSync Premium Pro qui réduit les déchirures d’écran si vous avez le matériel compatible.

L’intégration de l’éclairage CoreSync permet de synchroniser les couleurs de l’écran avec le contenu affiché, ce qui se rapproche un peu de ce que propose l’Ambilight sur les TV Philips. En plus de cela, son design incurvé imite l’arc naturel de l’œil, plongeant les joueurs dans une ambiance immersive et réaliste. Avec ses nombreuses options de réglage en hauteur et d’inclinaison, il s’adapte parfaitement à toutes les configurations.

Des technologies de traitement d’image assez folles

La technologie Quantum HDR 2000 embarquée sur cet écran procure une luminosité vraiment bonne, avec un pic de 2000 nits. Combinée à un taux de contraste de 1 000 000:1, vous avez un rendu 4K de zinzin qui permet de s’immerger au mieux dans vos films, séries et bien sûr jeux vidéo. Alors imaginez en plus si vous activez le ray tracing, à condition d’avoir la carte graphique qui va bien.

Et parce qu’il faut quand même évoquer quelques points négatifs, il faut noter qu’il n’est pas équipé de haut-parleurs intégrés, un détail qui peut en décevoir certains même s’ils ne sont jamais d’une qualité folle. Enfin, malgré ses performances énergétiques en veille (0,5 W), il affiche une classe énergétique G, avec une consommation de 33 W en fonctionnement, un point à considérer si vous êtes attentif à votre consommation électrique.

