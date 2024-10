Ce moniteur gaming LG de 27’’ (4K et 144 Hz) est la bonne affaire à saisir ce week-end

Envie d’un écran PC de qualité pour jouer ? C’est le bon moment pour s’en offrir un avec le LG UltraGear 27GR93U-B très performant qui passe de 599 à 385 euros chez Amazon.

LG UltraGear 27GR93U-B // Source : Amazon

Taux de rafraîchissement élevé, excellente qualité d’image, diagonale d’écran suffisamment grande, compatibilité avec une technologie de rafraîchissement variable… Les critères pour acquérir un écran PC pour le gaming sont nombreux. Alors quand des modèles réunissent tout ce que l’on attend pour jouer efficacement, autant foncer. C’est le cas du LG UltraGear™ 27GR93U-B qui a l’avantage d’être moins cher qu’avant grâce à cette remise de plus de 200 euros.

Que propose ce moniteur LG ?

Un écran de 27 pouces en définition 4K

Un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement à 144 Hz

La compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Avec un prix barré à 599,99 euros, le moniteur LG UltraGear™ 27GR93U-B se négocie aujourd’hui à 385,31 euros sur le site d’Amazon.

Une qualité d’image au top

Le LG UltraGear™ 27GR93U-B montre bien son appartenance au monde du gaming, avec son dos RGB qui s’illumine. Son pied se montre assez imposant sur un bureau, il faudra donc prévoir de la place pour l’accueillir avec sa diagonale de 27 pouces. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

LG a mis le paquet et propose un écran qui affiche une résolution de 3 840x 2 160 pixels. Avec une telle configuration au niveau de l’écran, les joueuses et les joueurs pourront profiter d’une très bonne qualité d’image, avec un rendu net et bien détaillé. Cet écran est en plus encadré de très fines bordures sur trois côtés, ce qui permet de profiter d’une meilleure immersion.

Une immersion qui est d’ailleurs aussi maximisée par le HDR, soit dit en passant. N’oublions pas non plus que l’écran couvre aussi 95 % du spectre DCI-P3, pour un rendu des couleurs vraiment éclatant.

Des parties bien réactives sur PC

Ce moniteur signé LG permet d’enchaîner les combos de manière très efficace. Il propose tout d’abord un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos parties. Un très bon point pour des jeux qui requièrent une très bonne réactivité, comme les FPS. Ajoutons à cela un temps de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement.

Et pour ne rien gâcher, l’écran est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, qui se chargent de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, ce qui minimise les déchirures d’écran ou les saccades bien embêtantes.

Si vous voulez comparer le moniteur de LG avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

