Samsung HW-Q60C : cette barre de son Dolby Atmos et DTS Virtual:X est à -40 % grâce à ce code promo Fnac

Au sein du large catalogue de barres de son signĂ©es Samsung, il est possible de dĂ©nicher des rĂ©fĂ©rences abordables qui proposent un son 3D bien agrĂ©able. C’est le cas du modèle HW-Q60C, que la Fnac propose actuellement Ă 249,99 euros au lieu de 399,99 euros.

La barre de son Samsung HW-Q60C.

Samsung fait partie de ces marques qui dominent le marchĂ© des barres de son, tant les rĂ©fĂ©rences conçues par ce constructeur sont nombreuses et variĂ©es. Dans cette large gamme, on en trouve certaines capables de simuler un son surround 3D, Ă l’image de la rĂ©fĂ©rence HW-Q60C, compatible Ă©galement Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une barre de son qui met le paquet sur l’immersion et qui prĂ©sente en ce moment un support rapport qualitĂ©-prix grâce Ă cette promotion de près de 40 %.

Les points forts de la Samsung HW-Q60C

Un rendu 3.1 et sept haut-parleurs intégrés

Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Le système Q-Symphony

Au lieu de 399,99 euros au lancement, puis réduite à 299,99 euros, la barre de son Samsung HW-Q60C est actuellement proposée à 249,99 euros par la Fnac grâce au code promo SAMSUNG50.

Un son bien enveloppant

La Samsung HW-Q60C est une barre de son Ă©quipĂ©e de sept haut-parleurs et offrant un rendu 3.1. Elle s’accompagne en plus d’un caisson de basses, histoire de diffuser un son plus profond avec des basses davantage mises en avant. Ă€ noter aussi que les haut-parleurs peuvent diffuser le son vers les murs et le plafond de la pièce, ce qui lui permet de rebondir dans la direction de l’utilisateur et de l’envelopper correctement.

Et pour couronner le tout, cette barre de son est capable de simuler un son surround 3D grâce à sa compatibilité avec les technologies DTS Virtual:X, qui donne au son une dimension plus verticale, et Dolby Atmos, qui promet un son vaste et riche.

D’autres fonctionnalitĂ©s pour booster l’expĂ©rience

La barre de son Samsung HW-Q60C intègre Ă©galement d’autres fonctionnalitĂ©s qui peuvent amĂ©liorer l’expĂ©rience sonore. On a tout d’abord droit Ă la fonction Q-Symphony, qui se charge de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED de Samsung pour renforcer l’immersion du spectateur. L’appareil embarque aussi l’Adaptive Sound Lite, qui analyse les scènes d’un film ou d’une sĂ©rie pour optimiser l’audio et rendre les voix bien plus claires, sans avoir Ă augmenter le volume du tĂ©lĂ©viseur pour cela. Un mode Jeu est aussi disponible

Enfin, la barre de son est dotĂ©e d’une connexion HDMI eARC pour ĂŞtre branchĂ©e Ă votre tĂ©lĂ©viseur. Il est aussi possible de connecter la barre de son en Bluetooth ou en Wi-Fi Ă divers appareils. D’ailleurs, la fonction Tap Sound est ici de la partie et permet de coupler la barre de son Ă un smartphone Android en un simple contact ; vous pourrez ainsi diffuser du son depuis votre appareil, la barre de son se transformant ainsi en une vĂ©ritable enceinte.

