Idée cadeau de Noël : moitié prix pour ce kit d’imprimante photo portable Canon chez Boulanger

Avec une imprimante photo portable, vous allez pouvoir récupérer instantanément vos photos capturées avec votre smartphone. Si vous êtes intéressés, la Canon Selphy Square QX10 se négocie à moitié prix dans ce kit complet.

Canon Selphy Square QX10 // Source : site officiel

Si vous souhaitez imprimer vos clichés capturés avec votre smartphone et les afficher sur vos murs, votre frigo, les glisser dans votre portefeuille, ou encore les offrir, il existe une solution simple : l’imprimante photo portable. Petites et pratiques, on trouve de très bons modèles, comme la Selphy Square QX10 signée Canon, qui en plus proposée à moitié prix aujourd’hui.Â

La Canon Selphy Square QX10

Une imprimante photo légère et compacte à transporter avec soi

Une bonne qualité d’impression

Une autonomie jusqu’Ã 20 impressions

Chez Boulanger, on trouve un kit Canon d’imprimante photo portable, la Selphy Square QX10 avec des accessoires créatifs en promotion à 99 euros contre 189 euros de base.

Un appareil compact et pratique à transporter

Avec sa Selphy Square QX10, Canon conçoit une imprimante photo portable qui se glisse dans un sac facilement, voire dans une grande poche pour l’avoir toujours à disposition. Avec ses dimensions de 10,22 × 3,1 × 14,33 cm et ses 455 g, elle peut être emmenée partout avec soi.

Pour l’utiliser, il vous faudra télécharger l’application Selphy Photo Layout, disponible sur iOS et Android, et s’occuper de l’appairage avec votre smartphone grâce au Bluetooth. Depuis cette application, il est possible d’y ajouter des filtres, des bordures, du texte, des calques… De quoi faire appel à votre créativité. Dans ce pack, on retrouve aussi des rubans, des paillettes, et des enveloppes pour offrir des souvenirs à vos proches.

Des souvenirs imprimés sur du papier de qualité

Pour imprimer les photos, elle s’appuie le système d’impression par sublimation thermique. Une technologie qui impressionne par la qualité : les couleurs sont très bonnes et détaillées. Mais la cerise sur le gâteau est la durabilité de la sublimation thermique. Canon annonce que les tirages tiennent 100 ans.

Il faudra attendre 43 secondes par feuille pour avoir le rendu final. La capacité du bac à papiers est de vingt feuilles dans un format 6,8 × 6,8 cm. Enfin, rappelons que cette imprimante portable fonctionne sur batterie et d’après le constructeur, une charge complète permet d’obtenir une vingtaine d’impressions.

Afin de comparer la Canon Selphy Square QX10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures imprimantes photo portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.