Ce puissant laptop MSI va ravir les gamers ayant un petit budget pour jouer sur PC

Le laptop gaming MSI Thin 15 affiche une configuration plutĂ´t intĂ©ressante avec sa puce i5 13ᵉ gen, sa RTX 4050 et son SSD de 512 Go, pour un prix qui ne dĂ©passe pas les 800 euros grâce Ă cette offre chez Darty.Â

Msi Thin 15 B13VE-2266FR // Source : msi.com

MSI propose une grande variété de laptops gaming puissant, allant de l’ultra haut de gamme à des modèles accessibles aux budgets plus restreints. C’est le cas par exemple du Thin 15 B13VE-2266FR. Derrière ce doux nom, se cache une configuration équilibrée composée d’une RTX 4050 associé à un processeur de 13ᵉ génération. Une machine qui donne le loisir de lancer des jeux AAA sans trop se ruiner grâce à cette remise de près de 30 %.

Les atouts du Msi Thin 15 B13VE-2266FR

Un Ă©cran de 15,6 pouces en FHD Ă 144 Hz

Le combo Nvidia RTX 4050 + i5-13420H

Accompagné de 16 Go de RAM + 512 Go SSD NVMe

Le PC portable Msi Thin 15 B13VE-2266FR passe de 1 099 euros Ă 799 euros sur le site Darty, soit 27 % de remise immĂ©diate. L’offre est aussi proposĂ©e chez la Fnac.

Un laptop qui ne manque pas de fluidité

La majoritĂ© des laptops gaming sont assez massifs, mais le MSI Thin 15 a beau avoir un design typĂ© gaming, il propose une belle finesse de « seulement » 2,1 cm et moins de 2 kg sur la balance. Son châssis est d’ailleurs bien Ă©quipĂ© en connectique, avec trois ports USB 3.2, un port USB 3.2 type C, un port HDMI, un port Ethernet et deux prises micro et casque jack 3.5 mm.

Un bon PC portable gaming n’est rien sans un bon écran, ce que MSI n’a pas oublié puisque le Thin 15 mise sur une dalle de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

L’entrĂ©e de gamme des RTX 4000

Dans ses entrailles, on découvre la RTX 4050, la plus abordable des cartes graphiques actuelle chez Nvidia. Elle est tout même capable de lancer des titres récents AAA en 1080p, même si sa VRAM de seulement 6 Go est un peu limite. Attention aux titres récents qui ne pourront pas lancer avec les graphismes au maximum. Elle fait bénéficier heureusement des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3.

CĂ´tĂ© CPU, on a droit Ă un Intel Core i5-13420H, dont le mode Turbo Boost peut atteindre 4,6 GHz, avec 16 Go de mĂ©moire vive. Cette configuration est Ă l’aise dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la crĂ©ation de contenu (montage vidĂ©o, photo, etc.). Quant au stockage, il est assurĂ© part Ă un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de rĂ©activitĂ© bienvenue Ă l’ensemble du système. Et cĂ´tĂ© autonomie, n’espĂ©rez pas pouvoir rester longtemps loin d’une prise avec une telle configuration gourmande en ressources.

