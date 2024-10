Avis aux amateurs de sport et de ciné : le pack Canal+ & beIN Sports coûte moins de 16 €/mois

Celles et ceux qui aiment autant le football, la NBA ou encore la F1 que le cinĂ©ma et les documentaires pourraient ĂŞtre très intĂ©ressĂ©s par l’offre actuellement proposĂ©e par Canal+. Le groupe met en effet Ă disposition un pack Canal+ & beIN Sports Ă 15,99 euros par mois pendant deux ans.

Ce n’est une surprise pour personne : les abonnements aux plateformes de streaming et aux chaĂ®nes de sport peuvent ĂŞtre assez onĂ©reux et donc reprĂ©senter un budget mensuel consĂ©quent. D’oĂą l’intĂ©rĂŞt de miser sur des packs plus intĂ©ressants financièrement qui regroupent plusieurs chaĂ®nes et plateformes, Ă l’image de ce que propose Canal+. Le groupe français met justement en avant une offre qui intĂ©ressera sĂ»rement les fans de cinĂ©ma et de sport : un pack Canal+ & beIN Sports Ă moins de 16 euros par mois.

Que contient ce pack Canal+ & beIN Sports ?

Les chaînes de beIN Sports

Canal+, Canal+ Box office, Canal+ Docs, Canal+ SĂ©ries, Paramount+, Apple TV+…

La possibilité de regarder les contenus sur deux écrans en simultané

Actuellement, et jusqu’au 28 octobre 2024, le pack Canal+ & beIN Sports est proposĂ© Ă 15,99 euros par mois pendant 24 mois, avant de passer Ă 42,99 euros par mois. Un engagement de deux ans est donc obligatoire.

Un large bouquet de chaînes

Dans ce pack, on retrouve tout d’abord (surprise) la chaĂ®ne Canal+, mais aussi plusieurs autres chaĂ®nes thĂ©matiques du groupe, Ă savoir Canal+ Box Office (avec des films qui ont fait un carton en salles), Canal+ Grand Ă©cran (pleine de films incontournables), Canal+ Sport 360 (avec des sports Ă sensation et des contenus plus immersifs), Canal+ SĂ©ries (avec… des sĂ©ries), Canal+ Docs (on vous laisse deviner) et enfin Canal+ Kids. Apple TV+, mais aussi depuis peu Paramount+, viennent complĂ©ter tout cela et mettre Ă disposition d’excellents catalogues.

Vous l’aurez sĂ»rement remarquĂ© : Canal+ Sports est absent de l’offre. Mais que les fans d’exploits sportifs se rassurent, beIN Sports est bien de la partie avec ses chaĂ®nes et canaux Ă©vĂ©nementiels. Vous pourrez ainsi regarder l’affiche de la Ligue des champions le mercredi, le grand match de Ligue 1 du samedi, le championnat de foot d’Espagne, les rencontres de la NBA ou encore retrouver les Grands Prix de F1. Bref, quand on sait que l’abonnement beIN dĂ©marre Ă 15 euros par mois, le prix de ce pack est vraiment attractif.

De nombreux avantages

Ce pack donne droit Ă bien d’autres avantages. On peut par exemple regarder des contenus du mĂŞme compte Canal+ sur deux Ă©crans en simultanĂ©, visionner nos programmes favoris sur PC, smartphone, console, Smart TV ou Apple TV, accĂ©der Ă toutes les chaĂ®nes de la TNT en direct et en replay ou encore profiter de la qualitĂ© 4K UHD et du son Dolby Atmos sur des appareils compatibles. De plus, le pack comporte une centaine de titres de presse et de hors sĂ©ries grâce au PassPresse.

Enfin, le pack Canal+ & beIN Sports inclut aussi le Pass Divertissement offert pendant deux mois : celui-ci comporte une foule de chaînes destinées à amuser petits et grands, comme Disney Channel, Nickelodeon ou encore National Geographic et Game One.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents services de streaming qui valent réellement le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures plateformes SVOD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.