L’espace de stockage n’est plus un problème avec ce SSD MSI Spatium M460 1 To bradé moins de 60 €

Si vous vous retrouvez souvent à pousser les murs (virtuels) de votre espace de stockage actuel pour trouver de la place, il est peut-être temps d’investir 57,70 euros chez PC Componentes pour acquérir le MSI Spatium M460 1 To.

MSI Spatium M460 1 To // Source : Frandroid

Le MSI Spatium M460 1 To est un SSD au format M.2 4×4, il est donc taillé pour votre PC fixe ou portable, mais il n’est pas assez rapide pour la PlayStation 5. Dommage, parce que rajouter 1 To de stockage dans la console de Sony pour seulement 57,70 euros, ça aurait été une bonne affaire. Ça en reste néanmoins une parce que malgré tout il affiche de très bonnes performances, et si jamais votre ordinateur actuel tourne avec un HDD classique ou même un SSD d’ancienne génération, vous allez sentir la différence.

Les points forts du MSI Spatium M460 1 To

Une vitesse de lecture séquentielle maximum de 5000 Mo/s

Jusqu’à 4500 Mo/s en écriture séquentielle

Une endurance de 600 TBW, vous avez le temps de voir venir

Au lieu de coûter 81,90 euros, vous pouvez commander le MSI Spatium M460 dans sa version 1 To pour 57,70 euros chez PC Componentes.

Un SSD performant pour booster votre stockage

Le MSI Spatium M460 est un SSD qui exploite l’interface PCIe Gen4 pour vous offrir de grandes vitesses qui atteignent 5 000 Mo/s en lecture et 4 500 Mo/s en écriture. En plus, vous profitez de la technologie 3D NAND, pour augmenter la densité de stockage, et surtout : ça permet de traiter les données deux fois plus vite qu’une puce NAND classique.

Il intègre également des fonctions de correction des erreurs et de sécurité des données, ce qui rassure sur sa fiabilité. Il est aussi compatible avec MSI Center, un logiciel qui sert à surveiller l’état du disque en temps réel. Pour la protection des données, vous avez la solution Actiphy qui comprend des outils de sauvegarde et de restauration, comme ça vous évitez toute perte de données accidentelle.

Le MSI Spatium M460 et son bon rapport qualité/prix

Le Spatium M460 est un SSD fait pour vous si vous souhaitez y installer des jeux ou des logiciels nécessitant pas mal de puissance, puisqu’il permet de réduire les temps de chargement. Son format M.2 2280 lui permet de s’intégrer facilement dans de nombreuses configurations, parce qu’il ressemble à une petite barrette, là où un HDD a besoin de son propre espace, lui se fixe discrètement sur la carte mère. En plus, pour des performances stables, vous avez un contrôleur Phison E21T. Comme ça, sa consommation énergétique reste modérée, avec seulement 4,3 W au maximum et 0,05 W en veille.

Mais il faut noter qu’il reste en retrait face aux SSD haut de gamme qui peuvent dépasser les 7 000 Mo/s et qui, eux, peuvent aller dans la PS5. On pourrait lui reprocher aussi son absence de dissipateur thermique qui pourrait limiter ses performances sur de longues sessions intensives. Mais pour le prix, franchement, ce serait injuste de s’en plaindre.

Si vous cherchez un SSD interne d’un autre acabit, vous allez sûrement le trouver dans notre guide d’achat sur ces petits périphériques de stockage.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.