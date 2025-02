Vers l’infini et au-delà : le télescope connecté Vaonis Vespera II est en promotion et ça n’arrive que bien trop rarement

Si l’observation et la photographie de la voûte céleste est votre passion et que vous souhaitez vous équiper en conséquence, Amazon baisse le prix du télescope Vaonis Vespera II (sans trépied) à 1 448 euros au lieu de 1 590 euros.

Vaonis est une entreprise qui fabrique des télescopes à destination du grand public, qui a un peu de moyens tout de même. Le but de la société est de permettre à tout un chacun de profiter de la beauté du monde qui nous entoure, notamment la voûte céleste. C’est dans cette optique, sans mauvais jeu de mot, qu’ils ont développé, entre autres, le Vespera II, un télescope intelligent qui permet de prendre des photos du ciel nocturne très facilement. En ce moment, vous le retrouvez avec 151 euros de réduction.

Les points forts du Vaonis Vespera II

Son format transportable

Tout a été fait pour simplifier son utilisation

Vous obtenez des résultats rapidement

Sur le site de Vaonis, le Vespera II sans trépied est affiché à 1 590 euros. Sur Amazon, vous le retrouvez à 1 448 euros. Et, si vous le désirez, vous pouvez ajouter un trépied comme celui proposé à 100 euros chez Nature & Découvertes.

L’astrophotographie en mode simplifié

Si vous souhaitez vous adonner à l’astrophotographie par vous-même, ce n’est pas facile. Vous devez avoir des notions en astronomie, du matériel assez puissant, savoir utiliser un télescope, suivre l’axe de rotation de la Terre… Ou investir dans le Vespera II de Vaonis, un télescope connecté automatique made in France puisqu’il nous vient de Montpellier. Il suffit d’avoir votre smartphone ou une tablette à proximité et vous êtes prêt à faire de belles photos et vidéos.

Le Vespera II est un appareil qui brille par sa taille compacte : il mesure seulement 48 x 20 x 9 cm pour 5 kg. Autant dire que c’est une peccadille à côté d’un télescope classique. Vous pouvez ainsi le mettre dans un sac à dos pour l’emmener dans toutes vos expéditions et observer le ciel depuis n’importe quel point du globe. Niveau design, il ressemble un peu à EVE dans Wall-E. Il est équipé d’un bras intelligent qui pivote automatiquement pour s’aligner avec le sujet à photographier.

Une utilisation simple et des résultats immédiats

Une fois que le télescope est en votre possession, chargé, que le ciel est dégagé et que l’application Singularity est téléchargée sur votre smartphone (iOS ou Android), vous êtes prêt à l’utiliser. Cette dernière est bien pensée et vous donne des informations ainsi que des conseils pour préparer votre séance photo. Le Vespera II va d’abord prendre en photo les astres les plus brillants pour se repérer, et ainsi vous proposer, sur votre écran, une cartographie du ciel, avec la météo et les meilleurs sujets à observer en fonction de celle-ci.

Sur votre app, vous choisissez ce que vous souhaitez observer, vous cliquez dessus et le Vespera II va pivoter automatiquement pour s’aligner. Il faut attendre un peu pour avoir un résultat, l’appareil prenant une photo toutes les 10 secondes. Photos qu’il empile pour vous offrir le résultat le plus détaillé. Sans oublier toutes les informations sur le corps céleste que vous observez. Comme il est connecté, vous n’avez même pas besoin d’être à côté de lui, il peut être dedans et vous bien au chaud. Mieux : il peut fonctionner tout seul pendant que vous dormez et vous retrouvez vos clichés le matin. D’ailleurs, il peut rester branché pour fonctionner en continu, ou utiliser sa batterie d’une autonomie de 3 heures environ.

Notre testeur a passé quelques nuits avec le Vaonis Vespera II et vous propose son avis détaillé dans le test complet de l’appareil.

