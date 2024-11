Unistellar Odyssey Pro : ce télescope connecté compact a droit à une belle baisse de prix en cette Black Friday Week

Si vous souhaitez vous lancer dans l’observation des étoiles, mais qu’elle vous intimide, car en apparence trop complexe à maîtriser, alors vous devriez vous tourner vers un télescope connecté tout à fait adapté aux novices. C’est justement le cas de l’Unistellar Odyssey Pro, que l’on trouve, pendant la Black Friday Week, à 3 199 euros au lieu de 3 999 euros.

Les télescopes connectés amateurs ont cela de magique qu’ils permettent à tous les novices de l’observation des étoiles de pouvoir admirer des astres et constellations sans avoir besoin d’étudier l’astronomie avant. Grâce à leur technologie avancée, ils sont même capables de nous offrir des images époustouflantes en pleine ville, malgré la pollution lumineuse. Le modèle Unistellar Odyssey Pro, bien compact et facile à utiliser, est par exemple une bonne référence, et pendant la Black Friday Week, son prix bénéficie d’une réduction de 800 euros.

Les points forts de l’Unistellar Odyssey Pro

Un format compact

Une base de données de 37 millions d’étoiles et de 5 000 objets célestes

Un oculaire Nikon pour observer les astres en temps réel

Initialement affiché à 3 999 euros, le télescope connecté Unistellar Odyssey Pro est désormais proposé à 3 199 euros sur le site officiel de la marque. Le modèle Odyssey classique, sans oculaire, est quant à lui vendu à 1 839 euros au lieu de 2 299 euros, toujours sur le site d’Unistellar.

Un télescope compact idéal pour les néophytes

Le télescope Odyssey Pro de la start-up marseillaise Unistellar est tout d’abord un modèle particulièrement compact (bien plus que son grand frère, l’eVscope 2) et pèse seulement 4 kg, tandis que son trépied ne dépasse pas les 2,5 kg ; on est donc loin des mastodontes traditionnels auxquels il faut laisser une place considérable. L’Odyssey Pro peut quant à lui être installé sur un petit balcon, sans problème. Sur cette version Pro, et contrairement à la classique, on trouve par ailleurs un oculaire électronique Nikon à travers duquel on peut regarder, de façon plus traditionnelle, l’objet céleste visé. Immersion assurée.

Mais l’Odyssey Pro est avant tout un télescope connecté qui fonctionne avec une application, disponible sur iOS et Android, via laquelle on pourra observer chaque cliché capturé par le télescope. Comment ça fonctionne, concrètement ? C’est tout simple : l’application met à disposition une base de données considérable, qui répertorie 37 millions d’étoiles et 5 000 objets célestes, soit des nébuleuses ou encore des galaxies. Il suffit de choisir un astre, ou de rentrer les coordonnées d’un en particulier, pour que le télescope, motorisé, se dirige automatiquement vers lui pour le prendre en photo. Photo que l’on retrouve ensuite sur l’application.

Des clichés ultra-détaillés

Le télescope Odyssey Pro ne se contente pas de pointer des astres pour vous les faire apparaître sur votre smartphone. Il va surtout agir pour rendre chaque cliché bien détaillé, et ce, notamment grâce à son algorithme de traitement d’image qui élimine toute trace de pollution lumineuse, laquelle peut être un vrai frein lors de l’observation en ville. La mise au point est évidemment automatique et ne nécessite aucun réglage manuel. Mais ce n’est pas tout. La marque a également, en octobre dernier, introduit une nouvelle fonctionnalité sur l’application, Vivid Vision, qui améliore considérablement chaque cliché : grâce à cette technologie, les couleurs du cosmos sont ainsi bien plus vibrantes et réalistes, et les imperfections correctement gommées. Unistellar promet ainsi des images plus détaillées et contrastées.

Concernant l’aspect plus technique, notez que l’Odyssey Pro embarque un capteur Sony de 3,4 Mpx avec une longueur focale de 320 mm ; c’est donc moins que sur l’eVscope 2, dont la longueur focale atteint 450 mm, mais le fabricant assure que la qualité d’image est sensiblement la même. L’espace de stockage, qui permet de stocker chaque cliché, est quant à lui le même : 64 Go. Enfin, côté autonomie, la marque indique 5h d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge, le télescope fonctionnant sur batterie.

