La Samsung Galaxy Tab S9 FE est à seulement 230 euros, c’est inédit et limité dans le temps

La Galaxy Tab S9 FE de Samsung est une tablette robuste aux caractéristiques qui se rapproche des fleurons de la marque, sauf le prix. Et aujourd’hui, le tarif est encore plus souple chez AliExpress : seulement 230 euros, alors qu’elle en valait 529 euros lors du lancement.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La gamme Fan Edition (FE) de Samsung, c’est une catégorie que nous pourrions définir d’intermédiaire entre le milieu et haut de gamme. C’est une solution supplémentaire aux utilisateurs cherchant des produits puissants, robuste, sans faire sauter le compte en banque. Si l’ancienne, mais toujours intéressante Galaxy Tab S9 FE est un appareil qui vous intéresse, AliExpress fait descendre le prix à moins de 250 euros avec l’aide d’un coupon, mais il faudra être vif.

Une tablette attrayante avec des atouts

Une tablette raffinée avec un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Le S Pen d’inclus, un stylet pratique

Une puce Exynos 1380, puissante et polyvalente

Au lieu de 529 euros lors de son lancement, la Galaxy Tab S9 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur AliExpress, avec l’utilisation du coupon : ASFR040.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Galaxy Tab S9 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette aux performances premium, sans le prix

Le géant Samsung a construit la Galaxy Tab S9 Fan Edition autour d’une dalle IPS LCD de 10,9 pouces. Pour le prix, la version FE oublie la technologie AMOLED, mais le savoir-faire de la firme sud-coréenne fait en sorte que l’écran soit des plus agréable pour consommer les contenus. La définition de l’écran est de 2560 x 1600 pixels avec une luminosité mesurée à 600 nits, couplé à un rafraichissement de 90 Hz, offrira un confort de lecture, et de jeu plus qu’agréable à l’œil.

Les versions premium de Samsung sont pratiquement toutes équipées d’un CPU Snapdragon de dernière génération, sauf la S9 Fan Edition qui est équipée d’un processeur Exynos 1380 couplées à 8 Go de RAM. Les jeux les plus gourmands pourront tourner sans souci, mais les paramètres graphiques nécessiteront quelques ajustements afin de pouvoir être jouer sans encombrements. Et, pour amplifier l’expérience gaming, les appareils de Samsung embarquent le Gaming HUB et ses paramètres Game Booster proposant des optimisations sur les jeux et de multiple autres options. Une version + est même en cours de déploiement sur les ondes.

Une belle tablette pour la productivité, avec une batterie durable

La Galaxy Tab S9 FE s’inspire du design des versions haut de gamme, un châssis en aluminium minimaliste avec seulement un logo. Sa taille offre une prise en main agréable, le poids aussi joue sur le bon équilibre en main et pour une tablette de cette taille, c’est une prouesse avec 523 grammes pour une épaisseur de 6,5 millimètres.

L’ardoise tactile embarque une batterie de 8 000 mAh avec une capacité d’après le constructeur de tenir pendant 18 heures en lecture vidéo. Pour la recharge, la version Fan Edition de la Galaxy Tab S9 oublie la charge rapide et prend plus de 80 minutes pour être rechargée à 100 %. Le S Pen est inclus dans cet achat, ce stylet sera votre meilleur allié pour les dessins et même pour la productivité.

D’une pointe de 0,7 mm, le S Pen vous permettra de réaliser des croquis avec précision, le capteur de pression vous permettra de doser votre appui, et ainsi de forcer vos traits quand cela est nécessaire. Certifié IP68, il pourra suivre pour des illustrations en extérieur, des raccourcis sont disponibles par le simple survol du stylo connecté devant l’écran. La fonction Air Command donne l’accès à des outils comme la capture d’écran, le lancement d’application.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test complet sur la version Plus de la Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Afin de comparer la Galaxy Tab S9 FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.