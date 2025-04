La caméra de surveillance Arlo Pro 3 Floodlight est bradée à -56 %, en duo avec un panneau solaire pour une autonomie illimitée

L’Arlo Pro 3 Floodlight est une caméra de surveillance extérieure qui brille littéralement par son projecteur LED de 3 000 lumens. Elle est disponible à 159,99 euros avec un panneau solaire en ce moment sur Amazon.

Arlo Pro 3 Floodlight + panneau solaire // Source : Frandroid

La caméra de surveillance Arlo Pro 3 Floodlight a été dévoilée au public lors du CES 2020. Ça commence à faire un petit moment, mais elle reste encore une belle référence en la matière. Et pour cause, il y a très peu de concurrence pour une caméra de surveillance extérieure, oui, mais avec un projecteur LED inclus. D’autant que là, il y a en plus un panneau solaire pour ne plus jamais avoir de problème d’autonomie, le tout avec 209,99 euros de réduction.

Les points forts de l’Arlo Pro 3 Floodlight

Le projecteur LED 3 000 lumens éclaire jusqu’à 7 mètres

Le capteur 2K HDR avec un zoom x12 pour bien voir

La présence d’une sirène intelligente pour effrayer les intrus

La caméra Arlo Pro 3 Floodlight coûte, seule, 299,99 euros. Et le panneau solaire, lui, est vendu 69,99 euros. Là, chez Amazon, vous retrouvez les deux pour 159,99 euros.

Le panneau solaire permet une autonomie illimitée

La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est un modèle qui se pose en extérieur, pour surveiller les alentours de votre domicile. La particularité de ce modèle, c’est qu’il est en pack avec un petit panneau solaire à fixer sur le dessus. Il est fait pour, mais si ça nécessite de poser la caméra avec une exposition au soleil pour qu’elle puisse accumuler de l’énergie.

Avec ce panneau solaire waterproof, vous pouvez charger votre caméra en continu. Il y a un câble d’alimentation magnétique de 2,4 m pour le relier à la caméra, et le support réglable permet de le poser ailleurs, pas forcément collé à la caméra. Donc avec ça, votre caméra peut être fixée sous un porche et le panneau solaire plus loin, pour profiter des rayons du soleil.

Une caméra qui est un véritable spectacle son et lumière

La caméra filme en 2K, de jour comme de nuit. Comme ça, en lançant l’app sur votre smartphone, tablette ou PC, vous accédez en direct au flux vidéo. Bien entendu, vous n’avez pas à être toujours dessus pour prévenir une intrusion : la caméra vous envoie une notification si elle détecte un mouvement. En plus de la vidéo, vous avez aussi accès à l’audio. Il s’agit d’un audio bidirectionnel, donc vous entendez et vous pouvez être entendu.

Ce qui permet d’éventuellement pouvoir communiquer avec l’individu devant le capteur. Si jamais, c’est un indésirable, vous pouvez déclencher manuellement ou automatiquement une sirène dont la puissance annoncée est de 80 dB. De quoi dissuader ou avertir le voisinage sur un périmètre de 30 mètres. Sans oublier le projecteur LED d’une puissance de 3 000 lumens qui peut éclairer jusqu’à 8 mètres. De quoi se sentir un peu plus en sécurité.

