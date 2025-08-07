Darty fait déjà une belle ristourne sur ce nouveau TV QNED 4K 55″ (144 Hz) par LG

LG propose de très bons TV et sa gamme de 2025 ne fait pas exception à la règle. Le modèle QNED93A de 55 pouces est à un excellent rapport qualité prix et passe de 1 599 euros à 1 099 euros chez Darty.

LG 55QNED93A // Source : site officiel

La renommée de LG sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Si la firme brille pour ses modèles OLED, elle propose une gamme intéressante de téléviseurs LCD, il s’agit des séries QNED. Le modèle QNED93A en fait partie et affiche de la 4K à 120 Hz pour vous régaler devant vos films, séries et jeux vidéo. Si ce modèle est récent, on le retrouve déjà avec 500 euros de remise.

Les points importants du LG 55QNED93A

Une dalle QNED de 55 pouces à 120 Hz nativement

Compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision.

Toutes les dernières technologies d’optimisation pour le gaming

Le LG 55QNED93A est un téléviseur de 55 pouces vendu habituellement à 1 599 euros, mais grâce à 31 % de réduction, il tombe à 1 099 euros sur le site Darty.

Une image aux petits oignons

Sur ce téléviseur, LG utilise la technologie QNED, propre à ses appareils. Il s’agit d’une alliance d’une dalle LCD avec des mini LED qui permettent donc d’avoir beaucoup plus de points d’éclairages, pour des couleurs plus nuancées, une luminosité améliorée et des contrastes plus marquées.

Le LG 55QNED93A 2025 s’appuie sur une nouvelle technologie maison nommée « Dynamic QNED Color Solution ». Résultat : on a des couleurs plus pures et réalistes directement depuis le rétroéclairage. D’ailleurs, ce modèle a reçu la certification Intertek pour son volume colorimétrique, attestant de sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs sans distorsion.

Un téléviseur pour les cinéphiles et les gamers

Pour proposer une bonne expérience de visionnage, LG ajoute le processeur a8 AI 4K Gen2 qui améliore la clarté, le contraste, la netteté et la colorimétrie. Il s’occupe aussi efficacement de la mise à l’échelle des contenus. La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HLG, HDR10, et Dolby Vision, et dispose d’un mode Filmmaker pour respecter le plus possible les intentions des réalisateurs. Côté son, on peut compter sur une puissance de 40 watts compatible Dolby Atmos.

Avec cet écran, LG fait plaisirs aux gamers, possesseurs de PS5, Xbox Series. Avec des ports HDMI 2.1, une fréquence native de 120 Hz qui peut monter jusqu’à 144 images/seconde, vous avez toute la fluidité nécessaire pour apprécier l’action à l’écran dans les moindres détails. On retrouve toutes les dernières technologies d’optimisation pour le gaming : ALLM, VRR et la technologie AMD Freesync.

Enfin, ce TV LG est animé par le système webOS 25 avec une pincée d’intelligence artificielle, dont la possibilité d’interroger l’assistant Copilot de Microsoft. L’interface présente plusieurs vignettes pour accéder rapidement à des fonctions de divertissement, comme Netflix, Disney+, Prime Video etc, mais aussi pour contrôler les objets connectés du domicile. Il est même compatible avec Google Chromecast, AirPlay 2 et Alexa.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV 4K OLED ou QLED du moment.