La gamme 1000X du constructeur japonais est une véritable référence en audio. Dévoilé lors de l’IFA 2018, ce troisième modèle réputé pour son excellente efficacité au niveau de sa réduction de bruit est aujourd’hui affiché à 264 euros sur Rakuten en utilisant le code promo R1599.

Le WH-1000XM3 est le nouveau casque haut de gamme de Sony, il succède logiquement au modèle WH-1000XM2. En comparaison avec son prédécesseur : il est plus léger, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre Google Assistant. Il hérite de l’excellent système de réduction de bruit active déjà très efficace sur l’ancien modèle, tout en l’améliorant pour s’adapter à toutes les situations. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode anti-bruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Il intègre également une fonction très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. Enfin, son autonomie confortable est très appréciée. Il peut être utilisé pendant 30 heures avec la réduction de bruit, et beaucoup plus sans. Il est également compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour connaître tous les détails du casque de Sony, n’hésitez pas à lire notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce casque ?

Sa réduction de bruit efficace et adaptative avec ses 4 modes

Autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée

Recharge en USB-C

Si vous souhaitez comparer ce modèle avec d’autres de la même catégorie, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs casques à réduction de bruit active en 2019.