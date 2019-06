SFR étoffe aujourd’hui son offre Fibre avec deux options offertes (« débit plus » et « appels illimités vers les mobiles ») pour toute souscription à la RED Box avant le 17 juin prochain. Pour 22 euros par mois à vie donc, vous bénéficierez alors d’un accès Internet en très haut début jusqu’à 1 Gb/s (au lieu de 200 Mb/s habituellement) ainsi que des appels illimités les mobiles — en plus des appels illimités vers les fixes.

Avec les options « débit plus » et « appels illimités vers les mobiles » offertes (normalement facturées 5 euros supplémentaires), l’offre sans engagement RED Box à 22 euros par mois devient encore plus intéressante qu’auparavant. Si cela vous tente ne traînez pas trop, l’accès à la Fibre 1 Gb/s de SFR vous attend jusqu’au 17 juin 2019. Il faut évidemment être éligible à la fibre.

En fait, c’est assez simple. En offrant l’option « débit plus », RED fait un cadeau de 800 Mb/s descendants. Normalement plafonné à 200 Mb/s en téléchargement et à 50 Mb/s en envoi, le débit passe à 1 Gb/s en téléchargement et à 400 Mb/s en envoi. À ce prix là, personne ne fait aussi bien sur le marché.

L’abonnement Fibre de RED by SFR comprend habituellement les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations. Avec l’option « appels illimités vers les mobiles » incluse dans cette offre, vous appelez également en illimité vers les mobiles en France. Les autres services, tels que la présentation du numéro, la messagerie vocale ou encore la messagerie via email, sont aussi de la partie.

En revanche, notez que cette offre ne comprend pas l’option TV. Il faut ajouter 2 euros en plus par mois si vous souhaitez obtenir l’accès aux différentes chaînes de télévision via le décodeur TV.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre ou THD, il est toujours possible de choisir l’offre ADSL qui est quant à elle proposée à 15 euros par mois, sans l’option « débit plus ».

Pourquoi recommande-t-on cette offre Internet ?

Un abonnement Internet Fibre/THD sans engagement

Les options « débit plus » et « appels illimités vers les mobiles » offertes

Et un petit prix à vie !

L’abonnement Fibre à la RED Box de SFR (incluant les options « débit plus » et « appels illimités vers les mobiles ») est disponible à 22 euros par mois jusqu’au 17 juin prochain.

Retrouvez la RED Box de SFR à 22 euros/mois à vie

