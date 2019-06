Le Dyson V8 Motorhead baisse de prix à l’occasion des soldes d’été sur Cdiscount. L’aspirateur-balai passe à 349 euros au lieu de 429 euros, ce qui vous permettrait de réaliser une économie de 80 euros.

Le Dyson V8 est un aspirateur-balai sans fil équipé d’une brosse de nettoyage pensé pour les sols durs, les moquettes et les tapis. Dans un souci d’hygiène, Dyson a pensé à ce que lors du vidage, vous n’ayez pas à rentrer en contact avec la poussière. Toute la saleté est ainsi éjectée hors du collecteur, et c’est un véritable bon point. Par ailleurs, vous pourrez utiliser le V8 pendant près de 40 minutes avec une seule charge. Notez qu’il est fourni avec une accroche murale, ce qui permet de l’avoir toujours facilement à portée et de lui permettre de se recharger simplement quand vous ne l’utilisez pas.

Ce qu’il faut retenir

Sa brosse Motorhead est très performante et polyvalente

Il est fourni avec plusieurs accessoires

Il dispose d’un mode MAX pour augmenter l’aspiration

Disponible à 429 euros à sa sortie, le Dyson V8 Motorhead passe aujourd’hui à 349 euros sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été 2019.

Retrouvez le Dyson V8 Motorhead à 349 euros sur Cdiscount

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !