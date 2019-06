Les promotions sur les MacBook sont rares, et quand il y a en a, elle ne sont pas toujours intéressante. Pour les soldes d’été c’est franchement mieux avec le MacBook Air Retina (2018) à 1099 euros au lieu de 1349.

Pendant de longues années, le MacBook Air n’a eu droit qu’à des mises à jour mineures, mais en 2018 le best seller d’Apple a enfin eu droit à son écran Retina. C’est ce modèle — le dernier en date — qui est soldé chez Cdiscount à 1099 euros au lieu de 1349 euros chez Apple. Une belle réduction, d’autant qu’elles sont assez rares sur ce produit.

Le MacBook Air ne casse pas non plus les codes ancestraux de la gamme, on conserve ainsi l’écran de 13,3 pouces, mais sa résolution Retina qui correspond à définition de 1440 x 900. C’est la version Core i5 à 1,6 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage qui est proposée ici, c’est-à-dire le modèle de base. Rappelons qu’il dispose également d’un capteur TouchID sur son bouton de démarrage, de deux connecteurs USB-C et d’une prise jack.

Ce qu’il faut retenir

Le MacBook Air, avec un écran Retina

C’est la configuration de base : i5, 8 Go, 128 Go

TouchID est très pratique

Le MacBook Air Retina est disponible à 1099 euros chez Cdiscount au lieu de 1349 chez Apple.

Retrouvez le MacBook Air Retina à 1099 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Évidemment, cela n’a aucun impact sur le prix que vous paierez. Merci pour votre confiance !