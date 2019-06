Conçu par DJI en partenariat avec la start-up chinoise Ryze, le drone DJI Ryze Tello est sans aucun doute le meilleur drone abordable du marché. Il descend aujourd’hui à 71 euros sur Rue du Commerce grâce aux promotions liées aux Soldes 2019.

Commercialisé à 109 euros à sa sortie, le petit drone baptisé DJI Ryze Tello tombe à 71 euros pendant les Soldes 2019 sur Rue du Commerce, soit une économie de 38 euros sur son prix d’origine.

Avec sa taille particulièrement petite (9.80 x 9.25 x 4.10 cm), le plus accessible des drones de DJI se veut compact pour tenir facilement dans une main. Mais ne prenez pas le Ryze Tello pour un simple jouet, il embarque des fonctionnalités dignes des grands DJI. Il propose des options comme le décollage et l’atterrissage automatique, un mode de vol autonome, la possibilité de faire des flips dans les airs, etc. Il est très facile à contrôler via l’application sur smartphone et il procure un réel plaisir de vol.

Côté photo/vidéo, il embarque une caméra de 5 mégapixels qui permet de prendre de belles photos avec de belles couleurs, mais aussi de filmer en qualité HD à 30 images par seconde. Son efficacité est d’ailleurs amplifiée par un processeur de 14 cœurs qui se trouve sous le capot. Avec sa batterie de 1 100 mAh, il peut voler pendant 13 minutes à une vitesse maximale qui peut atteindre les 8 mètres par seconde. Via WiFi avec votre smartphone, la portée s’étend à 100 mètres de distance.

On vous explique pourquoi on aime ce petit drone dans notre test complet.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Facile à piloter

Le design du Spark en encore plus compact

Ses diverses fonctionnalités

Il passe à 71 euros au lieu de 109 euros habituellement, une excellente offre pour ceux qui ont envie de tester un drone sans casser sa tirelire.

Retrouvez le DJI Tello à 71 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !