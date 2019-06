La plage, le soleil, les randonnées … tout cela ne vous intéresse peut-être pas. Si vous avez prévu de rester enfermer pendant les vacances d’été avec votre meilleur ami le ventilateur, quoi de mieux que de passer le temps à jouer aux jeux vidéo. Pendant les soldes, des tonnes de références sur PlayStation 4, Xbox One ou encore Nintendo Switch sont proposées à prix réduit. Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans jeux vidéo de 2019.

Si la rédaction de FrAndroid est évidemment passionnée par la high-tech en général, elle a également un faible pour les jeux vidéo. Il faut dire que c’est un péché mignon que l’on a du mal à se refuser pour passer du bon temps, seul ou à plusieurs. Nous avons alors décidé de vous partager les meilleurs bons plans jeux vidéo des soldes d’été 2019. La sélection ne dépasse volontairement pas les 30 euros.

Super Lucky’s Tale à 2,99 euros

Super Lucky’s Tale est une exclusivité Xbox One. Il s’agit d’un jeu de plateforme tout mignon à la sauce Mario 64 où vous interprétez un petit renard répondant au nom de Lucky. L’aventure vous amène à défaire les plans de Jinx, l’antagoniste principal, qui s’est emparé du Livre des Âges. Une aventure amusante et colorée pour petits et grands qui vaut le coup à ce prix mini.

Le jeu Super Lucky’s Tale sur Xbox One est aujourd’hui disponible à 2,99 euros sur fnac.com, contre 9,99 euros habituellement.

The Evil Within 2 à 4,99 euros

Si vous voulez avoir peur (mais vraiment peur), vous allez être servi avec The Evil Within 2. Suite directe du premier opus, ce jeu survival-horror vous plongera encore une fois au contrôle de Sebastian Castellanos. Dans ce monde cauchemardesque, effrayant et rempli de monstres en tout genre, cet ex-inspecteur de police va tenter par tous les moyens de sauver sa fille. Foncez dans le tas ou privilégiez l’approche discrète, cela dépend de vous, mais le but reste le même : survivre !

La version Xbox One de The Evil Within 2 est disponible à 4,99 euros sur Boulanger, contre une vingtaine d’euros habituellement.

Star Wars Battlefront II à 8,99 euros

Star Wars Battlefront II est un FPS se déroulant dans l’univers de la célèbre saga créée par Georges Lucas. La grosse nouveauté de cette suite : vous allez pouvoir prendre enfin part à des combats aériens. Ils avaient été tant demandés par la communauté de fans ! Les combats sur terre sont également de la partie sur des planètes telles que Nabu, Kamino, Jakku, Endor ou encore Tatooine, à visiter et à explorer dans des graphismes à couper le souffle. Quel camp choisirez-vous ? La Rébellion ou l’Empire ? Jouable en multijoueur en ligne, le jeu propose par ailleurs une campagne solo inédite qui manquait cruellement au Battlefront premier du nom.

La version Xbox One de Star Wars Battlefront II est disponible à 8,99 euros sur Boulanger, contre 23,99 euros habituellement.

La version PS4 est quant à elle disponible à 14,39 euros chez Boulanger, contre 23,99 habituellement.

Burnout Paradise Remastered à 9,99 euros

Comme son nom l’indique, Burnout Paradise Remastered est une version remastérisée du célèbre jeu de courses sorti initialement en 2008 sur PS3 et Xbox 360. La licence est surtout connue pour ses courses déjantées et rocambolesques, où les fameux « TakeDown » sont de la partie pour écraser tous les véhicules qui croiseront votre chemin. Au volant de votre voiture préférée, vous avez libre accès à la ville Paradise City pour effectuer de nombreux défis comme les courses, les road rage, les courses poursuites ou encore les parcours burning. Bref, la ville entière devient votre terrain de jeu, le tout sous un air de Guns N’Roses. Take me down to the Paradise City !

La version Xbox One du jeu Burnout Paradise Remastered est disponible à 9,99 euros sur Boulanger, contre 24,99 euros habituellement.

Shenmue I et II à 10,50 euros

Si vous faites partie de celles et ceux qui attendent la sortie de Shenmue III, sachez que la version remastérisée regroupant les deux premiers épisodes est aujourd’hui en promotion. Originalement sortis sur Dreamcast (la dernière console en date de SEGA), les épisode 1 et 2 de Shenmue ont été remis au goût du jour sur la nouvelle génération de consoles. Certes, le gameplay date un peu, mais ça reste un jeu culte à découvrir. Quelques nouveautés sont au rendez-vous, comme les doublages en anglais ou encore l’interface plus moderne et mieux organisée.

La compilation Shenmue I & II sur Xbox One est disponible à 10,50 euros sur fnac.com, contre 34,99 euros habituellement.

FarCry 5 à 19,99 euros

La série des FarCry ne s’arrête pas en si bon chemin avec ce cinquième épisode se déroulant cette fois-ci à Hope County dans le Montana. Cette nature luxuriante abrite un culte fanatique nommé Eden’s Gate qu’il faudra démanteler par tous les moyens possibles et imaginables. A l’image des anciens méchants de la licence, leur chef, Joseph Seed, est un antagoniste charismatique qui ne manquera pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Les graphismes sont spectaculaires, l’histoire est plutôt bien ficelée et le gameplay nerveux apporte de nombreuses nouveautés : il est désormais possible d’avoir un chien !

La version PlayStation 4 du jeu FarCry 5 est disponible à 19,99 euros sur Cdiscount, contre une quarantaine d’euros habituellement.

La version Xbox One est disponible au même prix : 19,99 euros sur Cdiscount.

Dragon Quest XI à 20 euros

Dragon Quest XI: Les Combattants de la destinée est actuellement le dernier volet de la saga J-RPG emblématique de Square Enix. Yūji Horii tire évidemment les ficelles et il est toujours accompagné par Akira Toriyama pour le design des personnages, aka le créateur de Dragon Ball. Au contrôle du jeune héros âgé de 16 ans seulement, vous partirez à l’exploration du monde de Lotozatasia en explorant de nombreuses villes, mais aussi en faisant la rencontre de nombreux personnages — qui deviendront par la suite vos fidèles acolytes. Autant vous prévenir : le contenu du jeu est tout simplement gargantuesque !

Le jeu Dragon Quest XI est disponible à 20 euros tout rond sur fnac.com, contre 39,99 euros habituellement.

Lost Sphear à 20 euros

Lost Sphear est également un J-RPG chapeauté par Square Enix, mais celui-ci est développé par Tokyo RPG Factory, le studio qui est également à l’origine de I Am Setsuna. Sans parler d’une suite, il s’inscrit dans la même veine en faisant revivre la nostalgie des grands jeux de rôles japonais de l’époque. On retrouve alors le bon vieux système de combat ATB (Active Time Battle) au tour par tour, avec néanmoins des nouveautés de gameplay appréciables pour améliorer l’expérience de jeu.

Vous êtes au contrôle de Kanata, un jeune homme qui constate la disparition de sa ville natale et également celles des alentours. Avec vos compagnons, vous devrez reconstruire un monde dont personne n’arrive réellement à se souvenir… Une aventure trépidante et excitante avec un bel effort sur la narration.

Le jeu Lost Sphear sur Nintendo Switch est disponible à 20 euros sur fnac.com, contre 29,99 euros habituellement.

Nintendo Labo (Multi Kit ou Véhicules) à 22,99 euros

Nintendo Labo est un jeu particulièrement original qui offre la possibilité de créer des objets à l’aide de simples bouts de carton. En plaçant les Joy-Con à l’intérieur de vos créations, vous pourrez ensuite les utiliser comme un accessoire sur votre Nintendo Switch. Après avoir construit un piano, une canne à pêche, un guidon de moto ou un volant de voiture, vous pourrez participer aux différentes expériences proposées par le Labo. Un jeu créatif qu’il est agréable de partager avec son enfant, ou ses amis.

Que ce soit le Nintendo Labo « Multi-Kit » ou « Véhicules », ils sont tous les deux disponibles à 22,99 euros sur Cdiscount.

L’édition collector de Fire Emblem Warriors à 30 euros

Fire Emblem Warriors est le dernier jeu en date de la célèbre saga exclusive à Nintendo. S’il propose une histoire inédite pour les fans, il faut savoir qu’il s’agit avant tout d’un cross-over qui mélange les univers de Fire Emblem et Dynastiy Warriors, la célèbre licence de beat them all développée par le studio Omega Force.

Un peu à la sauce Dragon Quest Heroes, vous retrouverez de nombreux personnages connus de la saga, notamment des épisodes Awakening, Fates, Shadow Dragon et Echoes. Bref, un bon jeu pour se défouler sur des hordes d’ennemis.

L’édition Collector du jeu Fire Emblem Warriors est disponible à 30 euros sur Boulanger, contre 59,99 euros habituellement.

